女子眼疼兩周 查出是免疫力低下引起「病毒性角膜炎」

2019-03-26 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名45歲女上班族常慣性揉眼睛，近來連續兩周出現右眼疼痛、視力模糊和不自主地流淚情形，一開始以為是眼睛破皮，曾使用眼藥水、眼藥膏或是包紮眼睛的治療方式，但仍感覺疼痛難受，嚴重影響生活與工作，後來才查出是少見的「病毒性角膜炎」。

烏日林新醫院眼科主任薛維禎說，該名女患者視力檢查時右眼度數只剩下0.5，角膜中央出現地圖型的不規則破皮，一般無法用肉眼看出；細問之下才發現她曾有嘴角疱疹潰瘍的病史，最近還出現更年期的病灶，常常失眠，確診為少見的病毒性角膜炎。

他說，帶狀疱疹患者或近期免疫力低下的民眾、孕婦，以及壓力大、生活作息不正常者是病毒性角膜炎好發者。當身體免疫力下降時，病毒也會復發侵犯到眼睛，一般會有眼睛疼痛、紅腫、癢、視力模糊、流眼淚、分泌物增加或畏光等症狀。

另外，患者的角膜表皮也會出現樹枝或地圖型不規則的破損；這類病毒會隱身在神經節裡，即便之後復原，但仍可能受到壓力、作息、免疫力不佳時再度復發，若不及時治療，恐會導致永久失明的嚴重後果！

這名女患者一開始聽到自己罹患病毒性角膜炎，原本以為只是像結膜炎般常見，但薛維禎進一步解釋，結膜發炎常見症狀有眼睛紅癢，但侵犯到位於眼球中央的角膜造成發炎，就會對視力產生影響。

病毒性角膜炎是由簡單性疱疹病毒(HSV)所造成角膜表皮感染的眼疾，治療方式一般以開立抗生素來預防合併性的細菌性感染，再搭配抗病毒藥膏作為主要治療；另並以消炎、滋潤的眼藥水為輔，減輕病患的不適感。女患者經過兩周的治療，右眼視力度數恢復到0.9，且不再感到疼痛，眼睛破皮的範圍也縮小了。