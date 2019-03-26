雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

雲林縣某產後護理之家疑爆發嬰兒呼吸道融合病毒（RSV）群聚感染，有感染寶寶的家屬表示，寶寶住了多日加護病房，好不容易出院，但院方未主動協助後續照護，產婦心力交瘁，花錢找罪受，質疑院方處理態度不積極，雲林縣衛生局今證實，該產後護理之家共有7名寶寶群聚感染，院方有依規定通報，後續將協助與患者家屬調處。

受害家屬李先生表示，他從北部返鄉雲林務農，老婆日前產下第二胎，為讓她有充足時間休息，花了15萬8千元在2月21日入住雲林虎尾鎮某產後護理之家，3月3日院方通知有其他寶寶感冒，進行隔離，3月11日告知有將孩子採檢送驗，沒有感染呼吸道融合病毒。

3月15日院方告知孩子有感冒症狀，初步判定是上呼吸道感染，李先生說，17日晚上兒子出現呼吸急促、吐奶症狀，要求院方派車送急診，但院方態度不積極，甚至一度要產婦自行搭計程車前往。

李先生說，孩子一到大林慈濟醫院，發現血氧過低，需要用氧氣罩才能呼吸，隨即住進加護病房，他撥打疾管署詢問護理之家是否有如實通報，疾管署南部分屬回覆13號有接到通報，衛生局有配合到場請他們改善，目前控制中，13號就沒有新案例發生，但他的孩子是17號才確診，疾管署說會再跟當地衛生局再確認就沒再回覆。

李先生說，孩子出院後必須3小時就拍痰一次，喝奶量大減，只能少量多餐，同樣是受害者的另名家屬因無法時刻照護，要求護理之家請護理師照料，但院方卻說無法針對單一個案賠償，要他自行找其他家屬一起出來協調。

昨天多名受害者家屬與院方協調，李先生說，院方僅說會負擔住院的醫療費用，並說，是否有疏失要由第三方公證單位認定，從頭到尾沒有主動協助的意思，花錢事小，但孩子平白無故受苦，老婆也無法休息，讓他很心疼、自責。

雲林縣政府衛生局疾病管制科長鄭秀珍說，該護理之家在3月11日將8名嬰兒採檢送驗，12日7名嬰兒確診感染RSV，同一天衛生局接獲護理之家通報群聚感染，隔天即到院調查，並要求將感染嬰兒隔離，經追蹤，目前已全數出院，衛生局目前仍在進行疫情調查，並將協助家屬與院方協調。