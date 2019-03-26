親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜「選特首」失言 教授：你可以驕傲站在習近平面前

委內瑞拉沒有光：中國幫修也沒用的「全國大停電」

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42聯合報 記者游振昇╱即時報導

28歲黃姓女子是上班族，長久受到便秘困擾，這次腹痛持續6天，無法再忍受疼痛，才到台中童綜合醫院急診室就醫，檢查發現，原來是乙狀結腸處長出3公分左右腫瘤，俗稱大腸癌，造成腸道完全阻塞，大腸直腸外科黃宏哲醫師在她左下腹進行臨時腸造口手術，緩解腹部的腫脹及疼痛，讓堵塞在腸子裡的排泄物能先排空，避免腸子壓力過大而破裂。

兩周後再安排進行3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，將腫瘤切除並切片檢查，確認罹患乙狀結腸癌第3期，術後恢復良好，住院7天出院返家休養，並安排開始進行化學治療3個月後，再接受人工造口閉合手術，休養兩周後即回復以往正常生活，目前僅須定時回診檢查。

童醫院大腸直腸外科黃宏哲醫師表示，大腸癌的危險因子很多，包括食用過多加工食品、攝取過多脂肪、年齡較大、有家族病史、過重、有飲酒及抽菸習慣等因素。黃女雖年輕，但本身有大腸癌的家族病史，有便祕狀況發生，未積極就醫檢查，等到出現非常不舒服的症狀時，已是大腸癌第3期，幸經手術後配合藥物與化學治療，目前追蹤沒有發現腫瘤復發或轉移跡象。

黃宏哲醫師指出，個案年輕且希望能不要在腹部留下大傷疤，所以採用3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，因3D視野清晰且解析度高，能夠進行完整的腫瘤切除與神經細胞保留，僅需要開4個約1公分左右的小洞，傷口小、出血少、恢復快，術後5天黃女就順利出院，也因為傷口小，對外型美觀的影響甚微，術後疼痛也大幅降低。

黃宏哲醫師呼籲，大腸癌可以早期發現早期治療，治癒率很高，但早期因沒有任何症狀所以不易發現，多數病例都是在第3期或的4期才被發現，民眾除了養成良好的生活習慣和飲食均衡外，屬於高危險族群的民眾(有家族史、有飲酒及抽菸習慣等等)也需養成定期受檢的習慣。定期的篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後除了降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症；目前政府補助糞便潛血檢查，只要年齡滿50歲至未滿75歲的民眾，不分男女可每2年進行1次免費受檢。

童醫院大腸直腸外科醫師黃宏哲說明，大腸腫瘤位置。圖／童醫院提供
童醫院大腸直腸外科醫師黃宏哲說明，大腸腫瘤位置。圖／童醫院提供
分享

大腸癌腫瘤

相關新聞

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

酒精鎖防代吹 攝影機、遠端監控有法可解

2019-03-26 11:52

今年第二次 梨山民眾拍下今早日暈真美！

2019-03-26 11:46

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

台大公布校長遴選檢討報告：問題在法令制度未明確規範

2019-03-26 12:32

快訊／近年最大量 每分鐘千隻紫斑蝶過境 國道緊急封閉

2019-03-26 12:31

四成自殺青少年源於憂鬱 心情溫度計App來幫忙

2019-03-26 12:12

敏感族群注意！一張圖看懂未來三天空氣品質

2019-03-26 12:11

女子眼疼兩周 查出是免疫力低下引起「病毒性角膜炎」

2019-03-26 11:52

影／車禍後不明原因歪頭 北醫附醫中西醫合作拯救她

2019-03-26 11:26

新版預售屋契約5月上路 禁用爐碴，屋簷、雨遮不得計價

2019-03-26 11:25

做餅乾、展肢體 Young記憶會館提昇失智者照護品質

2019-03-26 11:24

精神科醫師建議 學齡前就開始培養親子溝通　

2019-03-26 11:22

孕婦發現卵巢腫瘤 懷孕14周腹腔鏡手術切除

2019-03-26 10:06

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

花蓮發生規模3地震 最大震度3級

2019-03-26 08:36

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

健康你我他／賞櫻論茶 不需要勇腳

2019-03-26 00:14

解化療神經副作用 中醫來幫忙

2019-03-26 00:00

腎病變、糖尿病 記得多看「兩眼」

2019-03-25 23:54

失智症新藥又失敗 台灣這次別缺席

2019-03-25 23:47

老舊柴油車 「僅2萬輛須淘汰」

2019-03-25 23:39

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

傷心真「傷心」 血管先撐不住

2019-03-25 23:36

嗅癌犬臨床實驗 準確率逾8成

2019-03-25 23:30

彰化國小師陳志洺器捐 「彷彿在人間」

2019-03-25 23:28

規範孩子上網 「一聽 二規 三動動 四感」

2019-03-25 23:14

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

桃園促銷春遊消費 加碼補助5百元電子旅遊券

2019-03-25 21:33

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22
看更多

熱門文章

快來對發票！ 1-2月統一發票千萬大獎「00106725」

2019-03-25 13:35

一戶可領2萬！ 節能家電補助 這樣申請就對了

2019-03-26 10:00

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

春遊補助4月開跑 各縣市優惠全在這張表

2019-03-25 14:37

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

1-2月統一發票 中獎號碼看這裡

2019-03-25 13:59

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

G-Shock從不讓人失望！今年最有話題、增值款手表在這

2019-03-26 08:39

台東關山開出發票千萬大獎 鎮民笑稱「還我發票」

2019-03-26 11:32

吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

每日星座運勢／巨蟹今日表現受賞識 投資見好就收

2019-03-26 00:00

清明掃墓小心恙蟲 未妥善治療死亡率達60%

2019-03-25 15:30

全台放晴略回暖 中南部上看30度

2019-03-26 05:10

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

男子身上長紅疹...皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15

看過「馬告」開花嗎？素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28

彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

雲林月子中心爆群聚感染 7名嬰兒感染RSV

2019-03-26 11:51

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些

2019-03-25 23:39

國保十年大限將至 百萬人仍欠繳

2019-03-25 23:39

「腿精」不是叫假的！凱亞葛柏美鞋廣告秀大長腿

2019-03-25 23:05

影／憤怒貓專攻擊男人和狗 放過女人與小孩

2019-03-25 18:46

電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38

湯唯為RADO新廣告小露性感魅力 代言6年不顯老卻更美！

2019-03-26 08:34

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22

環署改口 環評法「暫時沒有修法需要」

2019-03-25 23:39

拒絕面試反被嗆難搞Loser 這間公司讓她感覺超沒品

2019-03-26 12:15

全家自有支付 My FamiPay線上付功能上線

2019-03-25 13:06

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top