影／28歲女經常便秘這次腹痛6天就醫 結果是大腸癌3期

2019-03-26 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



28歲黃姓女子是上班族，長久受到便秘困擾，這次腹痛持續6天，無法再忍受疼痛，才到台中童綜合醫院急診室就醫，檢查發現，原來是乙狀結腸處長出3公分左右腫瘤，俗稱大腸癌，造成腸道完全阻塞，大腸直腸外科黃宏哲醫師在她左下腹進行臨時腸造口手術，緩解腹部的腫脹及疼痛，讓堵塞在腸子裡的排泄物能先排空，避免腸子壓力過大而破裂。

兩周後再安排進行3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，將腫瘤切除並切片檢查，確認罹患乙狀結腸癌第3期，術後恢復良好，住院7天出院返家休養，並安排開始進行化學治療3個月後，再接受人工造口閉合手術，休養兩周後即回復以往正常生活，目前僅須定時回診檢查。

童醫院大腸直腸外科黃宏哲醫師表示，大腸癌的危險因子很多，包括食用過多加工食品、攝取過多脂肪、年齡較大、有家族病史、過重、有飲酒及抽菸習慣等因素。黃女雖年輕，但本身有大腸癌的家族病史，有便祕狀況發生，未積極就醫檢查，等到出現非常不舒服的症狀時，已是大腸癌第3期，幸經手術後配合藥物與化學治療，目前追蹤沒有發現腫瘤復發或轉移跡象。

黃宏哲醫師指出，個案年輕且希望能不要在腹部留下大傷疤，所以採用3D腹腔鏡乙狀結腸切除術，因3D視野清晰且解析度高，能夠進行完整的腫瘤切除與神經細胞保留，僅需要開4個約1公分左右的小洞，傷口小、出血少、恢復快，術後5天黃女就順利出院，也因為傷口小，對外型美觀的影響甚微，術後疼痛也大幅降低。