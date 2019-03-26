影／車禍後不明原因歪頭 北醫附醫中西醫合作拯救她

2019-03-26 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



41歲的邱姓女子2年前不慎發生車禍，意外後，開始出現肩頸部疼痛、肌肉無力、手指尖麻木等，有時還會出現不明原因的「歪頭」、不自覺發呆，身體的不適感，讓她尋遍各家醫院卻沒辦法改善疼痛。北醫附醫傳統醫學科與骨科合作，找出受損神經後，透過超音波定位，精準改善患者疼痛位置，助她重返職場。

北醫附醫骨科部脊椎骨科主治醫師吳孟晃說，外傷、退化性疾病、反覆性使用、先天體質、慢性疾病如洗腎或是長期血糖控制不佳，都可能導致周邊神經病變，出現肌肉無力、麻痺、感覺能力下降或自律神經失調等症狀。

周邊神經病變常出現在肩膀、上肢、手腕或是下背部等部位，除了疼痛之外，最常見的外在表徵是感覺與運動功能下降，肩頸、四肢關節與軀幹出現僵直感等。病人常會感覺到痛或麻木，但卻找不出病因，造成生活品質下降。

一般的周邊神經病變治療方式包括生活調節、物理復健和神經營養補充劑與神經調節藥物的應用，例如服用維生素B群、神經注射如局部施打類固醇，或是服用改善神經訊號與局部血液循環的藥物，都是最常見的治療方式。

手術則是在這些方式都無法改善或造成生活障礙時，需要針對真正的病灶做適當的治療，如神經減壓、再生、移植手術等方式來改善症狀。而中醫針灸則是有很好的證據證明能夠協助神經修復及改善症狀。

北醫附醫傳統醫學科主治醫師唐佑任說，傳統上民眾會認為針灸就是要在穴位下針，而針灸還可以有更多運用，北醫附醫傳統醫學科與骨科共同推出創新的治療方法。