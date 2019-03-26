做餅乾、展肢體 Young記憶會館提昇失智者照護品質

2019-03-26 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



做餅乾、精油按摩、大球滾動，在職能治療師沈明德的帶領下，以知覺統合治療課程，讓年輕失智症患者們動起來，伸展肢體。 台灣失智者協會在企業贊助下，2017年首創Young記憶會館，投入年輕型失智者的多元服務，以多樣課程協助中重度年輕型失智者喚起記憶，提昇居家照顧品質。

Young記憶會館依失智症患者所需增強的知覺、肌力、有氧等，周一至周五開設多款知覺統合治療課程，如縫紉、大球搖晃、精油按摩等；周六另開設Young咖啡館，讓較輕度的年輕型失智者搖身一變成為店員，服務上門民眾，增加收入外，也透過實作來增添成就感。

攪拌麵粉、泡咖啡，58歲的善仁大哥，熟練的重複所記憶的動作，他是Young記憶會館的夥伴之一。善仁大哥罹患阿茲海默症，前年2月來到會館，在老師的教導下學習做餅乾、泡咖啡，從打麵粉開始，攪拌、量重量、塑形到烘焙，全都不假他人。善仁大哥說，他有阿茲海默症，對一切事物很快就忘記，來到這透過訓練與服務加強記憶，覺得自己越來越好了，即使少少薪水沒關係，只要有運動就好。

65歲的張太太罹患失智症已9年，並進入重度失智狀態，生活自理能力越來越低，連說話能力也逐漸喪失，行動也退化到須以輪椅代步。在先生張鎮華的陪伴下，來到Young記憶會館參加知覺統合治療。張鎮華說，還好有記憶會館這個地方，經一年多來的學習，太太的退化情形趨緩，微笑表情也多了，有時還能在攙扶下起身走一段路，讓他相當開心。

沈明德表示，知覺統合治療為大腦多感官刺激加上感覺統合，原用於兒童治療，他做部分改良後開設相關課程，透過視、嗅、味、觸覺等七種感覺刺激，讓引發失智者在正常、無壓力的環境中放鬆並學習，在中重度年輕型失智症患者上的功效良好。