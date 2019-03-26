精神科醫師建議 學齡前就開始培養親子溝通

2019-03-26 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



彰化縣一名16歲少年日前疑似因家人不讓玩電玩而墜樓自盡，令人不勝唏噓。親子溝通是許多家庭的長期課題，精神科醫師建議，親子溝通若衝突升高、一觸即發，宜先吸一口氣或離開現場，以避免想法、作法被情緒帶著走，釀成不必要的傷害。

衛福部今舉辦關懷兒童青少年心理健康記者會，邀請桃園療養院精神醫療團隊分享知識與經驗。桃園療養院的服務模式去年獲國家品質標章（SNQ），過去幫助超過700名精神情緒障礙的青少年重返成長軌道，其中逾400人成功復學，過去三年來應屆畢業生升學比率達100%，因病情惡化而轉介急性病房住院治療人數下降49%。

桃園療養院兒童精神科主任李國平說，學齡前的孩子就有情緒需求，父母可與孩子有多點關心、抱抱等肢體互動，並多以口語表達愛；學齡後的孩子，特別是青春期後的孩子越來越有自我意識，其想法可能跟父母有衝突。

因此，這個階段特別需要好的親子溝通，家庭應及早建立好的溝通習慣，像是每天預留點親子時間聊聊天、說說愛。長期下來孩子也會耳濡目染，漸漸會習得以類似正面模式與父母、師長、同儕互動。

當親子溝通面臨衝突時，李國平建議家長，要先聆聽孩子的需求是什麼，接著去思考如何與孩子共同規畫、達成雙方的期待。以打電動為例，家長可與孩子討論時間規劃，讓孩子分配一天24小時當中分別安排多少時間打電動、寫功課、進行課外活動、以及好好睡覺休息。

若衝突升高、一觸即發，李國平建議家長，應先吸一口氣，若這還不夠就要離開現場，以避免想法、作法被情緒帶著走，釀成不必要的口角或暴力傷害。家長面對憤怒、不順己意的事件時，倘若有好的處理方法，對孩子也是很好的示範。