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以笛音傳述西湖實景 中國三冠笛王演繹「雪意斷橋」

2019-03-26 11:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會4月20日晚上7點半，在高雄文化中心至德堂推出「笛情亞韻」音樂會，由指揮郭哲誠與高雄市國樂團一起演出。來自中國的三冠笛王戴亞，將以《雪意斷橋》這首曲子演繹西湖旁「白蛇傳」中淒美動人的愛情故事。

54歲的戴亞，7歲開始學吹笛，9歲開始拜笛子大師趙松庭學習，笛情歲月中曾先後多次與世界一流的海內外中樂團，合作舉辦了獨奏、協奏音樂會，在樂壇有極高的聲譽，也是中國唯一一位「民樂大賽」笛子三連冠得主，這也是戴亞睽違了五年。

高雄市國樂團樂團首席彭苙榳曾受教於胡琴大師丁魯峰，精通各項胡琴樂器。音樂會安排她以丁大師改革的雙千斤板胡，來演奏《美麗的塔什庫爾干》，除了是丁大師把板胡的演奏技巧提高到一個新高度後的招牌曲目外，也是丁大師長久的教學生涯中，唯一不外傳，僅授予彭苙榳的獨門樂曲。

戴亞此次來台，特別邀請他在台灣的嫡傳弟子楊凱仲同台演出，兩人將一起演奏素有中國魔笛之稱的曾永清老師作品《秦川情》，將原來的單旋律改為二重奏，讓這首曲目呈現出另一番全新風韻。

「笛情亞韻」音樂會還帶來描繪高雄風景特色的《高雄暢想》，及將人類喜怒哀樂情感幻化為音符的《抒情變奏曲~第三樂章》，與台灣知名作曲家黃新財為禮讚鄧雨賢創作的《等待春天的風》，展現多元演奏風格及技巧。購票可洽兩廳院售票系統。

來自中國的三冠笛王戴亞，將以《雪意斷橋》演繹西湖旁「白蛇傳」中淒美動人的愛情故事...
來自中國的三冠笛王戴亞，將以《雪意斷橋》演繹西湖旁「白蛇傳」中淒美動人的愛情故事。圖／高雄市文化局提供
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高雄市國樂團樂團首席彭苙榳曾受教於胡琴大師丁魯峰，精通各項胡琴樂器。圖／高雄市文...
高雄市國樂團樂團首席彭苙榳曾受教於胡琴大師丁魯峰，精通各項胡琴樂器。圖／高雄市文化局提供
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音樂會樂團高雄市

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