男子身上長紅疹 皮膚科抹藥無效 竟是梅毒作祟

2019-03-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名28歲男性日前發現胸背及四肢出現莫名紅疹，在診所服用抗組織胺及塗抹藥膏後效果不彰，接著手掌側和腳掌也陸續出現紅疹，伴隨脫屑的情形，感覺大事不妙；經皮膚科醫師轉介至感染科檢查後，確診為第二期梅毒。醫師為他注射長效型青黴素後，疹子逐漸消失。

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩說，患者到診時描述身體不斷長出紅疹，造成生活不便，但因多項症狀與皮膚過敏並不相符，經詳細詢問後，患者才說「曾有不戴套的不安全性行為」，研判可能與性病相關。

經安排患者接受「快速血漿反應原凝集法」(RPR)及「梅毒血球凝集檢查」(TPPA)後，果然確診為第二期梅毒，決定給予長效型青黴素(Benzathine penicillin G)注射一次後，疹子逐漸消失，並追蹤「快速血漿反應原凝集法」(RPR)，數值下降至少4倍，患者才恢復健康。

張為碩指出，梅毒是由梅毒螺旋體引起的性病，可經由皮膚、黏膜和血液傳染，為全身性慢性傳染病，典型梅毒潛伏期約10至90天，第一期梅毒的症狀為生殖器的無痛性潰瘍與硬性下疳，此時傳染性極高，即使沒有接受治療，經過數周後，硬性下疳也會自動癒合消失，但病情會日益加劇。

當進入第二期梅毒時，梅毒螺旋體會自淋巴結進入血液，進而出現全身性症狀，如皮疹、頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕等，若此時仍未接受治療，晚期則會出現「梅毒腫」，導致侵犯神經、心臟、血管、腦部、骨頭，關節等器官，嚴重會引發癱瘓或是死亡。

張為碩說，梅毒螺旋體本身不易培養，故診斷通常仰賴血清學檢驗，臨床上常以RPR/VDRL （梅毒血清反應）做為篩檢，發現陽性反應後，則以TPPA/FTA-ABS（梅毒螺旋體抗體間接螢光染色試驗）做確診，此項檢查需仰賴有經驗的醫師判讀結果；治療方面，梅毒治療首選為盤尼西林，早期梅毒只需注射長效型青黴素一次即可，若為潛伏期梅毒，則需注射三劑，通常能有效治療梅毒。