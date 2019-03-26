電動自行車改裝提速 交部討論是否罰鍰、沒入車輛

2019-03-26 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



電動自行車外觀如同機車，交通部加速納管。本報資料照片 分享 facebook

電動自行車肇事頻傳，法規規定時速最高25公里，但許多人改裝提速導致危險。交通部加速納管電動自行車，擬修法處罰，只要改裝到時速25公里以上，車輛所有人罰1200元，不改正要沒入車輛；改裝廠或改裝人罰1萬2000元。交通部表示，納管電動自行車的所有層面都還在討論，相關額度也未定案，將盡快提出草案。

電動自行車及電動輔助自行車盛行，由於不需考照、掛牌、也沒有年齡騎乘限制，成為許多民眾的代步工具，兩者規定最高時速都是25公里。電動輔助自行車以人力為主、電力為輔，需要用腳踩踏才會前進，但也有一定肇事比率，2017年造成1死、630傷。

電動自行車外觀如同機車，許多人改裝後時速超過25公里，甚至可達40公里，性能幾乎可以跟機車一樣，卻沒有考照制度，甚至不用戴安全帽。2017年導致3死、2163傷。

目前電動自行車及電動輔助自行車改裝提速，沒有明文法規可管，僅用行政解釋適用「道路交通管理處罰條例」，電動輔助自行車罰1200元以上、3600元以下，電動自行車罰3600元以上、1萬8000元以下。

交通部近年將修改道交處罰條例，全面納管電動自行車。舉了解，將明文規定電動輔助自行車及電動自行車若自行改裝，導致最高時速超過25公里，車輛所有人罰1200元，經過要求仍不改正者還要沒入車輛。改裝的車廠或是改裝者，也要處以1萬2000元罰鍰。

交通部表示，現在內部還在討論電動自行車如何全面管理，所有層面都會研究，但都還在研議當中，尚未有具體草案，裁罰額度也都未定案。現在只有確定電動自行車要戴安全帽、掛牌、保強制險這三個方向。