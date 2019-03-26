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公投禁「同志教育」 教部擬修法為「性傾向教育」

2019-03-26 07:59聯合報 記者章凱閎╱即時報導

「下一代幸福聯盟」發起的公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」，去年底有逾600萬人投同意票。教育部25日公布「性別平等教育法施行細則」第13條修正草案預告，將現行條文中的「同志教育」修訂為「性傾向教育」等7項不同內涵的性別平等教育。

根據教育部公布的「性別平等教育法施行細則」第13條修正草案預告：

現行條文「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提昇學生之性別平等意識。」

將修正為「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

對此，教育部也提出4點說明，包括：

一、教育部引述「全國性公民投票案第11案理由書」，表示「廢止國民中小學之同志教育，並不妨礙該階段之性平教育得藉由性教育、情感教育等課程，以教育方式尊重性別氣質差異，消除性別歧視，促進性別地位之實質平等的性平教育法規範目的。」

且根據性平法第12條「學校應提供性別平等之學習環境，尊重及考量學生與教職員工之不同性別、性別特質、性別認同或性傾向，並建立安全之校園空間」規定，已可實現尊重不同性傾向、促進性別地位之實質平等的性平法立法精神，「適齡之同志教育，並未影響同性性傾向者之性平地位。」

因此，教育部認為，公民投票案第11案理由書肯定「性別平等教育法」第12條的實施，國民中小學教育階段得藉由性教育、情感教育等課程，以教育方式尊重性別氣質差異、消除性別歧視、促進性別地位之實質平等。

二、教育部也引述「性別平等教育法」相關規定，包括：

第2條第1款：「性別平等教育：指以教育方式教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位之實質平等。」

第17條第2項：「國民中小學除應將性別平等教育融入課程外，每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少四小時。」

第2條第5款：「性霸凌：指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性別特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為且非屬性騷擾者。」

第12條第1項：「學校應提供性別平等之學習環境，尊重及考量學生與教職員工之不同性別、性別特質、性別認同或性傾向，並建立安全之校園空間。」

第14條第1項：「學校不得因學生之性別、性別特質、性別認同或性傾向而給予教學、活動、評量、獎懲、福利及服務上之差別待遇。但性質僅適合特定性別、性別特質、性別認同或性傾向者，不在此限。」

第14條第2項：「學校應對因性別、性別特質、性別認同或性傾向而處於不利處境之學生積極提供協助，以改善其處境。」

教育部認為，依法，除了情感教育、性教育之外，性別平等教育相關課程應涵蓋認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育在內。

三、教育部指出，根據聯合國1989年「兒童權利公約」，第2條規定「兒童不應因性別之不同而有所歧視」、第29條也明定「性別平等為兒童教育之目標」。且我國2014年公布「兒童權利公約施行法」，第2條規定「公約所揭示保障及促進兒童及少年權利之規定，具有國內法律之效力。」

此外，一般性意見第4號及15號、國家報告國際審查會議結論性意見第27點，也提及應確保兒童在性別、性取向、性別認同，以及青少年在性傾向，有不受歧視權。

四、教育部根據上述規定等，參採公投案理由書內容，並考量校園性侵害、性騷擾及性霸凌之防治是「性別平等教育法」的重要規定及立法目的，因此將「性別平等教育法施行細則」第13條所稱「同志教育」用語，改為「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育，及性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」，以充實國民中小學性別平等教育之課程內涵，並酌作文字修正。

「下一代幸福聯盟」發起的公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」，去年底有逾...
「下一代幸福聯盟」發起的公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」，去年底有逾600萬人投同意票。本報資料照片
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教育部同志性教育

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