彭啟明：今起回暖三天如夏 空品也轉差

2019-03-26 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這三天一天比一天回溫，但空氣品質可能轉差，下一波改變在周五，會有較大一點的雨勢，周六下半天才緩和。

彭啟明在臉書表示，昨天鋒面通過北台灣，到傍晚雨勢都已經減緩，今天有較乾燥的東北風，未來三天穩定的好天氣，建議盡早洗衣曬衣，把握乾燥晴朗的天氣。今天白天高溫，北部約23-25度，南部可以到25-28度，到周三、四時有機會接近或超過30度，周四更溫暖，類似上周四春分那天的天氣，不過預期出現破紀錄高溫的機會不高。

他說，雖然是好天氣也回溫，這三天的空氣汙染也是大問題，目前南部的大氣穩定，已經有點霾的現象，高雄屏東已經到敏感族群不健康等級，今天可能會再轉差；周三、四改吹南風，也會北漂，整個西半部會相當差，有些地方甚至到紅害等級，預計到周五才會改善。

彭啟明指出，周五有道鋒面從長江流域附近南下接近到台灣，結構可能比上周還完整，雨勢略大些，到周六下半天才緩和，但後續有福建廣東的雲系東移接近，也就是說，周五、六、日的北部、東部天氣較不穩定，東南部也有偶陣雨機會，雲量偏多。

他表示，下周一、二有東北風天氣，有些較涼空氣南下，要降到多低有待觀察，不排除仍有機會下探15-16度低溫。

中央氣象局表示，明、後天溫暖南風再起，周三開始東北季風即會減弱，氣溫明顯回升，各地高溫至少在26度以上，西半部甚至都可上升至30到32度，有夏天的氣氛；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。