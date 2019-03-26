看過「馬告」開花嗎？ 素雅小黃花顛覆辛香印象

2019-03-26 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



不少人吃過「山胡椒」馬告，卻沒有看過「馬告開花」；有民眾近期到南投縣國姓鄉南港村旅遊在農場發現，其淡黃的素雅花團細緻又迷人，花葉還帶有檸檬清香，與入菜時深褐色顆粒的模樣大相逕庭，令人大開眼界。

山胡椒是台灣原生種的香料植物，原住民語稱作Makao，以其音譯又稱「馬告」，在早年原民難以取得鹽巴的年代是烹煮食物的主要調味料，至今原住民料理中仍經常以馬告入菜，其辛香口感和特殊風味更是令人印象深刻。

只不過，多數人對馬告的印象多是在原民居住的部落山區，所以在國姓南港村祿鹿農場看見馬告讓遊客有些訝異，農場主人張淑珍說，祖父廿多年曾到信義鄉工作，就帶回灑在自家山坡農地種植，隨時間茁壯，每年入春開花就滿山遍野。

「馬告開花，也太不馬告了！」但因馬告花小巧可愛，花朵如淡黃花穗，綻放在山野間不是非常搶眼，很容易走過就錯過，多需要在地或熟悉植物的人協助指認；李姓遊客說，沒注意真的會錯過，第一次知道且看到馬告開花，覺得新奇。