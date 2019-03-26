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吳德榮：這三天回暖 周末濕冷

2019-03-26 07:22聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天清晨雖然部分地區比昨天冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說這是輻射冷卻作用的影響，冷空氣已逐漸減弱，今天各地升溫，明、後天西半部更可以升到30度以上。

吳德榮指出，最新（25日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天水氣減少，各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。白天北台灣舒適、南台灣微熱，各地早晚略偏涼；北部高溫約可升至26度、中部約28度、南部升至31度、東部高溫約28度左右。到了周四、五各地晴時多雲，西半部白天微熱、高溫將升至30度以上。

周五有另一鋒面抵達，吳德榮說，中部以北轉有雨，氣溫降、轉濕涼。周六鋒面減弱、尚未完全脫離，降雨範圍擴大，南部亦有局部短暫雨的機率，中部以北天氣濕涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日（31日）另一鋒面接踵而至，鋒後有較強冷空氣，降雨更明顯，天氣更濕冷。下周一天氣轉乾冷。目前世界公認最準的歐洲模式最新模擬的最低氣溫，下周日先達大陸冷氣團的標準，下周一晚再達「強烈大陸冷氣團」。但由於是春天的天氣變化，模式模擬愈到期末，不確定性較其他季節大；強度到底須持續觀察。但下周一晚、周二晨因為有強「輻射冷卻」作用，氣溫降至最低。

中央氣象局表示，今天東北季風影響，由於北方較乾空氣南下，台灣附近降雨明顯趨緩，大氣環境轉乾，各地大多都能陽光露臉，僅台灣東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，氣象局說，今天將比昨天略為回升一些，預測北部及東半部高溫約22至26度，中、南部地區高溫可達29、30度。

中央氣象局表示，今天東北季風影響，由於北方較乾空氣南下，台灣附近降雨明顯趨緩，大...
中央氣象局表示，今天東北季風影響，由於北方較乾空氣南下，台灣附近降雨明顯趨緩，大氣環境轉乾，各地大多都能陽光露臉。本報資料照片
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高溫吳德榮

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