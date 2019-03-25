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嗅癌犬臨床實驗 準確率逾8成

2019-03-25 23:30聯合報 記者莊琇閔／台南報導

嗅癌犬嗅出尿液中有腫瘤氣味，就有坐下反應。 記者莊琇閔／攝影
嗅癌犬嗅出尿液中有腫瘤氣味，就有坐下反應。 記者莊琇閔／攝影
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國內精准生技成大醫院共同合作，完成嗅癌犬人體臨床實驗，準確率高達86.3%，透過人體尿液偵測出癌症患者尿液中的腫瘤氣味。泌尿系統癌症篩檢已通過衛福部核准，可正式進行檢測服務，成為早期癌症篩檢新方式。

精准生技嗅癌犬以拉布拉多犬、邊境牧羊犬為主，各癌別有兩隻專科犬嗅測，一隻對受測者尿液做出警示的動作，另一隻再做一次檢測，兩隻都對同一受測者尿液做警示反應時，則判讀受測者為罹癌高危險群，會建議盡快至醫院由醫師做進一步檢查，以達早期發現、早期治療，提高治癒機率。

精准生技執行長祝大中表示，癌細胞和正常細胞的新陳代謝運作不同，會產出不同的化學物質和氣味。腫瘤中的可揮發分子會從病變細胞中進入尿液，具特殊氣味，有些氣味過度細微，但對受過辨認氣味訓練的嗅癌犬來說，可以辨識出不同種類腫瘤氣味。

祝大中說，民眾在意癌症篩檢，但大部分癌症篩檢成本效益不高，往往花費高昂費用卻不能在最佳時機發現腫瘤，或發現時已是失去治療時機的末期腫瘤。該公司嗅癌犬可進行泌尿系統癌症檢測，今年內將與醫療院所合作上線，檢測費用約2500元。後續將進行大腸癌、乳癌、肺癌等研究，預計2、3年內完成人體臨床測試。

精准生技首波提供100名檢測名額，在警察節時，為警務人員做公益檢測。

癌症腫瘤生技成大乳癌

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