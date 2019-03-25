精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不少上班族都面臨兩個煩惱，一個是變胖，一個是愛吃東西，所以常常需要減肥，但變胖與愛吃真的相關嗎？現在有精神科醫生指出，上班族變胖，是因為抗壓性太好，對工作太認真、要求太高，才會讓身體變胖，也因此會容易生病，因此醫生提醒大家，「要懂得放過自己」。

在工作上，有些人總是責任心很重，或是對許多事情要求完美，讓別人稱讚自己「抗壓性很夠」，或是在面試時，也總會說自己有很重的抗壓力，因為我們都怕被說是「草莓族」。

但精神科醫生陳嬿伊在新書「心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習」卻提到，「就是因為抗壓性太好，大家才會容易生病！」甚至因此變胖。

其實抗壓性高，另一個方向來看，就是累積了過多的壓力，當身體累積太多壓力，會反映到行為上，就會吃很多，或是失眠，甚至常常生病，這些都代表了壓力太大，所以更要懂得舒壓。

醫生就舉例，如果身體出現以下徵兆，就要注意是否壓力太大了。包括工作忙卻持續發胖、休假時卻越休越累、莫名其妙胸痛、睡不好狂做夢、每件事情都親力親為、工作是壓垮情緒的最後稻草、常常生氣卻說不出口等。

以上徵兆，都是代表壓力太大了，醫生提醒，特別是生理狀況失調，一定要記得去看醫生，這樣才能有效解決。