親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16聯合報 記者劉小川╱即時報導

不少上班族都面臨兩個煩惱，一個是變胖，一個是愛吃東西，所以常常需要減肥，但變胖與愛吃真的相關嗎？現在有精神科醫生指出，上班族變胖，是因為抗壓性太好，對工作太認真、要求太高，才會讓身體變胖，也因此會容易生病，因此醫生提醒大家，「要懂得放過自己」。

在工作上，有些人總是責任心很重，或是對許多事情要求完美，讓別人稱讚自己「抗壓性很夠」，或是在面試時，也總會說自己有很重的抗壓力，因為我們都怕被說是「草莓族」。

但精神科醫生陳嬿伊在新書「心好累：抗壓力太強反而會生病，精神科醫師教你不再被壓力擊垮的30個練習」卻提到，「就是因為抗壓性太好，大家才會容易生病！」甚至因此變胖。

其實抗壓性高，另一個方向來看，就是累積了過多的壓力，當身體累積太多壓力，會反映到行為上，就會吃很多，或是失眠，甚至常常生病，這些都代表了壓力太大，所以更要懂得舒壓。

醫生就舉例，如果身體出現以下徵兆，就要注意是否壓力太大了。包括工作忙卻持續發胖、休假時卻越休越累、莫名其妙胸痛、睡不好狂做夢、每件事情都親力親為、工作是壓垮情緒的最後稻草、常常生氣卻說不出口等。

以上徵兆，都是代表壓力太大了，醫生提醒，特別是生理狀況失調，一定要記得去看醫生，這樣才能有效解決。

當然最重要的是，試著讓自己不要「抗壓性那麼高」，偶爾要懂得放過字幾，才會讓人生更美好，身體狀況才會更棒！

上班族要懂得宣洩壓力。圖／摘自網路
上班族要懂得宣洩壓力。圖／摘自網路
分享
工作抗壓性太高，會容易發胖。圖／摘自網路
工作抗壓性太高，會容易發胖。圖／摘自網路
分享
上班族壓力太大，就會發胖啊。圖／摘自網路
上班族壓力太大，就會發胖啊。圖／摘自網路
分享

工作上班族失眠

相關新聞

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

麗嬰房送巴掌仙子衣服給台大 名醫：台灣良心企業還是很多

2019-03-25 18:22

比新鮮更好吃？兒時切水果蛋糕必搶「黃色的」 ！

2019-03-25 18:00

快來對發票！ 1-2月統一發票千萬大獎「00106725」

2019-03-25 13:35

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

桃園促銷春遊消費 加碼補助5百元電子旅遊券

2019-03-25 21:33

酷航推促銷 3月26、27日東京首爾新加坡最低三折起

2019-03-25 19:40

天氣詭端多變 26日轉晴29日又下雨

2019-03-25 18:09

迎接熟齡時代 資策會成立「馨生活」

2019-03-25 17:46

中部沿海空氣致癌物超標 環保署：民眾不會站在煙囪旁

2019-03-25 17:44

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

每年12萬噸醫療廢棄物汙染環境 環署與衛福部合作因應

2019-03-25 15:47

清明掃墓消防局駐點警戒 呼籲民眾謹記四不二記得

2019-03-25 15:36

清明掃墓小心恙蟲 未妥善治療死亡率達60%

2019-03-25 15:30

公寓磁磚雨傷人 政府擬強制檢查

2019-03-25 15:19

清明祭祖「娛樂精緻化」 Yahoo站上紙紮車熱賣

2019-03-25 15:10

老舊柴油車淘汰政策轉彎 環保署：僅2萬輛須淘汰

2019-03-25 14:56

春遊補助4月開跑 各縣市優惠全在這張表

2019-03-25 14:37

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝腫瘤爆裂

2019-03-25 14:05

國內生技公司與嗅癌犬完成人體實驗 可測癌前病變

2019-03-25 13:21

全家自有支付 My FamiPay線上付功能上線

2019-03-25 13:06

傳越捷擬在台成立廉航 民航局：詢問法規階段

2019-03-25 13:05

慢性腎病引發眼睛病變大增 奇美醫院呼籲小心

2019-03-25 12:12

「過站不停」遭乘客申訴 公車司機無奈：你沒按鈴啊...

2019-03-25 12:00

交通部推春遊補助 花蓮縣加碼三重送

2019-03-25 11:47

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16

跑步傷膝蓋？ 醫師建議減肥比較實在

2019-03-25 10:52

傷心恐傷「心」 醫學研究：傷心人得心血管病高4到6倍

2019-03-25 10:47

中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17

生育率全球墊底 衛福部：改善生育環境、養育照顧

2019-03-25 09:31

鋒面過中部以北易有雨 金馬西台局部霧

2019-03-25 09:07

影／超好拍台鐵車站 合興愛情車站成情侶打卡熱點

2019-03-25 08:58

吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33

93歲阿嬤坐骨神經痛忍半年 內視鏡神經減壓3小時解痛

2019-03-25 07:30

大限到來 兒童舊遊具改善近乎零

2019-03-25 00:32

中央地方有共識 兒童遊具改善期限可望展延

2019-03-25 00:29

健康你我他／漫步橋頭糖廠

2019-03-25 00:28

化療食慾不振 可吃點酸鹹冷食

2019-03-25 00:28

顏面神經麻痺怎麼判斷？ 臉歪嘴斜 不一定是中風

2019-03-25 00:28
看更多

熱門文章

快來對發票！ 1-2月統一發票千萬大獎「00106725」

2019-03-25 13:35

中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17

春遊補助4月開跑 各縣市優惠全在這張表

2019-03-25 14:37

唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！處女有正財運 雙魚當心表錯情

2019-03-25 07:40

全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22

每日星座運勢／牡羊好心情有好運氣 發現賺錢機會

2019-03-25 00:00

吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33

母愛真偉大！狗媽狂吠肉身擋吊車 捨命保護6初生犬

2019-03-25 09:10

1-2月統一發票 中獎號碼看這裡

2019-03-25 13:59

交通科技執法 10縣市全天候監控

2019-03-25 00:06

1000萬統一發票得主 就在嘉義這超商買報紙

2019-03-25 22:15

被親戚團團包圍數落 2寶媽氣爆：半夜邊餵奶邊哭

2019-03-25 13:03

【心情點滴】番薯葉／婆婆不再回「娘家」

2019-03-25 06:00

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46

【家的形狀‧與子偕行】劉昭儀／意外的禮物

2019-03-25 06:00

讓你把日本重要文化財戴上手！SEIKO Presage系列有田燒腕表問世

2019-03-25 12:13

跑步傷膝蓋？ 醫師建議減肥比較實在

2019-03-25 10:52

傳越捷擬在台成立廉航 民航局：詢問法規階段

2019-03-25 13:05

大限到來 兒童舊遊具改善近乎零

2019-03-25 00:32

【女性臉譜】李月治／溫暖的情誼

2019-03-25 06:00

生兩個孩子還是很辣 維密超模靠果昔維持好身材

2019-03-25 15:58

交通部推春遊補助 花蓮縣加碼三重送

2019-03-25 11:47

不用再跑台北！華泰名品城5月全期開幕 超人氣「合點壽司」確定進駐

2019-03-25 17:45

在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」再掀騷動 只賣到4月12日

2019-03-25 20:11

93歲阿嬤坐骨神經痛忍半年 內視鏡神經減壓3小時解痛

2019-03-25 07:30

醫病新知／攝護腺微創手術 2小時可返家

2019-03-24 23:27

清明掃墓小心恙蟲 未妥善治療死亡率達60%

2019-03-25 15:30

現在幾點鐘？Citizen說了算！超精準Caliber 0100腕表問世

2019-03-25 10:40

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16

精神科醫生認證：妳變胖 是因為工作太認真！

2019-03-25 22:16

春遊補助花蓮另加碼 一家四口最多送2000元

2019-03-25 20:23

生育率全球墊底 衛福部：改善生育環境、養育照顧

2019-03-25 09:31

慢性腎病引發眼睛病變大增 奇美醫院呼籲小心

2019-03-25 12:12

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

顏面神經麻痺怎麼判斷？ 臉歪嘴斜 不一定是中風

2019-03-25 00:28

傷心恐傷「心」 醫學研究：傷心人得心血管病高4到6倍

2019-03-25 10:47

中央地方有共識 兒童遊具改善期限可望展延

2019-03-25 00:29

全家自有支付 My FamiPay線上付功能上線

2019-03-25 13:06

大車違規進小巷 新北六月也要抓

2019-03-25 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top