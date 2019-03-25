天氣詭端多變 26日轉晴29日又下雨

2019-03-25 18:09 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在大雨過後，26日白天北部及東半部高溫可回溫到22至26度，但29日又會有波較具規模的鋒面接近，低溫恐下探15-16度。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 春天晚娘面？大雨後轉晴，沒幾天又要下雨！中央氣象局表示，在大雨過後，26日起因水氣減少，白天北部及東半部可回溫到22至26度。到27、28日溫度回溫幅度更大，高溫有機會接近30度。彭啟明說，雖然天氣回暖，但29日又會有波較具規模的鋒面接近，31日時低溫恐下探15-16度。

氣象局表示，26日起水氣減少，各地大多為多雲到晴，溫度也會開始回升，白天北部及東半部高溫可到22至26度，中南部則可上看30度。而27、28日氣溫回升更明顯，西半部甚至有機會到31-32度，空氣中再度聞得到夏天的味道。

但29日時又會有鋒面通過，各地降雨機率提高，30、31日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，降雨又可望再緩和。

天氣風險公司指出，目前的降雨特徵屬於典型春雨，但這波雨勢在25日下半天就逐漸趨緩，而從26日開始各地將逐步轉晴，27、28日溫度回溫幅度更大，高溫有機會接近30度。在這種春天溫差及濕度變化大的時候，民眾須更注意生活要配合天氣調整，不然很容易健康受影響，

彭啟明說，雖然天氣回暖，但29日又會有波較具規模的鋒面接近，屆時又會有明顯雨勢，而31日時天氣又會轉乾冷，低溫有機會降到15-16度。有很多網友向他抱怨說，怎麼每逢周末，天氣就變差？彭啟明表示，這只是巧合，鋒面是冷暖空氣的互動，不會選擇甚麼時候來台灣。

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