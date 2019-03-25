銀髮族醫材健康密碼 資策會串聯藥房活用管理

2019-03-25 18:09 中央社 台北25日電



市售的血壓計、計步器等數位保健醫材林林種種，銀髮族常不懂利用數據來管理健康，也可能量測有誤，資策會因此創辦「馨生活聯盟」，統整個人健康數據，促進智慧管理。

資策會數位服務創新研究所主任何偉光今天出席「馨生活健康科技服務推動聯盟」啟動記者會說，銀髮族遵循計步器上的里程數跑步，完成後卻不曉得有沒有成效，或是在家量測血壓卻不懂解析數據，背後缺乏智慧管理，數據最終隨裝置丟棄而流失。

身體數據範圍廣，為能橫向聯繫，何偉光指出，馨生活聯盟會先從藥局導入一站式據點服務，收集銀髮族志願提供醫療保健器材量測的數據，例如計步器的里程、家用血壓計數值，再個人化歸戶，未來將可能讓長輩例行健檢時，提供日常健康狀況給醫師參考。

何偉光認為，健保體制雖有完整患者就醫紀錄，卻缺乏就醫前後的個案管理追蹤，馨生活聯盟主推非醫療數據，整合銀髮族日常健康狀況，結合國內健康科技產業，促進智慧管理。

國發會和內政部推估，2026年將會邁進超高齡化社會，提升銀髮族健康和生活品質勢在必行，現階段65歲以上長者面臨最多健康威脅疾病，需要長期且持續追蹤的以慢性疾病為主。

資策會數位服務創新研究所副所長林玉凡呼籲技術、產品、場域和資料領域資源業者參與，馨生活聯盟入會免費，提供跨領域產業資源需求媒合，期盼共同打造未來智慧城市。