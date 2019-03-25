中部沿海空氣致癌物超標 環保署：民眾不會站在煙囪旁

2019-03-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台中市環保局日前公布「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估」報告，評估結果顯示，台中龍井等7個近海行政區的一級致癌物濃度高居全市之冠。立委王育敏今進一步指出，台中市環保局測得的重金屬致癌物濃度，還超過環保署近日準備預告的排放標準，未料環保署回應「民眾並不會站在煙囪旁邊吸」，令在場與會者摸不著邏輯。

立法院衛環委員會今日下午邀請環保署、交通部、經濟部及財政部就「空氣污染防制行動方案之執行績效與改進措施」進行專題報告。立委王育敏質詢時提到台中市環保局的報告，並問道，台中市29個行政區當中，一級致癌物濃度最高的區域集中在西邊、海邊的7個行政區，包括龍井、西屯、大肚、大雅、清水、后里、梧棲等，這個現象是否與鄰近火力發電廠高度相關？

環保署長張子敬沉默8秒後回應，當然大家會將目光聚焦在大工廠，但交通排放等都是可能的空汙來源。且致癌物並非吸入就馬上致癌，還要看濃度、風險程度等。

王育敏進一步指出，這7個行政區的砷、鎘、鎳等一級致癌物濃度在全台中市名列前茅，甚至幾乎全部超過環保署近期正準備要預告的「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」。從公衛角度，應盡可能協助台中市政府找到主要汙染源、並從源頭減量，「這些行政區的居民沒辦法不呼吸啊。」