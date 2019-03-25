在外租屋的好幫手「快煮壺」 標檢局教你這樣選

2019-03-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



許多人獨自在外租屋，都會買「快煮壺」陪伴，要如何挑選才安全？經濟部標準檢驗局基隆分局指出，快煮壺已列屬應施強制性檢驗商品，消費者選購及使用快煮壺時，應購買貼附有「商品檢驗標識」，有廠商名稱、地址、型號及規格，且要附有中文使用說明書等。

經濟部標準檢驗局基隆分局指出，通常快煮壺消耗功率較大，建議使用專用電源插座，並避免使用延長線；如需使用延長線插電，應注意該延長線上各電器消耗電功率(W)之總和，勿超過延長線可提供之功率容量，以免延長線溫度升高，引起火災。

每款快煮壺有其專用電源基座底盤，切勿錯用其他款式之電源基座底盤，以免有安全性之虞。快煮壺應依其水位標示記號之容量限制裝水，並勿在沸騰時打開蓋子，以防沸水噴出造成危險；且不可於壺身未裝水時插電使用。

水壺不使用或在清潔保養前，務必先把電源關閉後，將電器的電源線從插座上取下，並請勿將水壺、電源線或電源底座浸泡在水中，或讓水分進入內部零件。請確保於穩固平坦且孩童無法觸及的檯面上使用，以免水壺打翻，造成產品受損或人員受傷。