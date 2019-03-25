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迎接熟齡時代 資策會成立「馨生活」

2019-03-25 17:46台灣醒報 記者施養正╱台北報導

資策會「馨生活健康科技服務推動聯盟」於25日舉行成立大會，積極照顧新熟齡族（ph...
資策會「馨生活健康科技服務推動聯盟」於25日舉行成立大會，積極照顧新熟齡族（photo by施養正/台灣醒報）
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聯合國世界衛生組織提出「活躍老化」，強調提升老人的健康生活品質。而行政院主計處調查顯示，國人家庭醫療保健支出占家庭總消費支出的前三名。調查也顯示，至2025年，50-60歲的新熟齡族群將可創造新台幣3.6兆的商機。

熟齡時代商機大

據行政院主計處調查，目前國人家庭醫療保健支出為占家庭總消費支出的前三名，其中又以50-60歲的「新熟齡一族」更重視健康與生活品質，而其需求衍生的商機，至2025年估計可超越新台幣3.6兆元。

聯盟召集人何偉光表示，資策會針對此趨勢，成立「馨生活健康科技服務推動聯盟」，並以健康生活智慧鏈結為主軸，邀請資通訊、醫界、學界等跨領域專家進行交流，將協助業者在未來的5G健康數據應用上佔得先機。他期待透過整合設備與系統，以及健康智慧的生活藍圖，共同迎接超高齡社會。

產業媒合 落實生活

資策會數位服務創新研究所副所長林玉凡也說，台灣的老年人口已於2017年2月正式超越幼年人口，2026年差距更將超過20%，而台灣過往更嚴重低估銀髮族可能產生的商機。

「馨生活聯盟將資源劃分為『技術、產品、場域、資料』等領域進行交流。」

何偉光說，目前已有神腦、微星科技、躍獅藥局、北醫醫學科技學院及敏盛綜合醫院等業者加入聯盟，其中資訊類別更囊括時下最夯的AI人工智慧。

他也表示，馨生活聯盟入會完全免費，會員更可參與聯盟舉行的各種沙龍座談、媒合、推廣及參訪活動，更能運用聯盟整合的跨域產業資源媒合。

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行政院老年人口老化

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