春天忽冷忽熱 精油三妙招對抗感冒

2019-03-25 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



季節步入春天，俗話說「春天後母面」，天氣總是忽冷忽熱、說變就變。在這個時節，家醫科醫師王英明提醒，多洗手以減少病毒汙染雙手的機會、不要隨手觸摸眼睛或鼻子、窗戶要通風良好、與有呼吸道疾病的病人接觸必要時請戴口罩。否則，如果本身體質免疫力較差，就特別容易被病毒感染。

剛開始感受到輕微不適時，愛居人建議可以先選擇用簡單的精油配方來進行紓解。常被用於舒緩感冒症狀的精油有：薰衣草、茶樹、尤加利、百里香、迷迭香、佛手柑、松樹等。

其中的茶樹、尤加利、佛手柑、迷迭香精油更是居家必備的精油，有益於對抗呼吸道所產生的不適。只是，醫師也提醒，精油只是作為輔助品，若病情持續加重未獲改善，仍需尋求專業醫師的協助。

對抗感冒的精油三妙招

一、精油泡澡：在浴缸裡滴入約莫5~8滴上述的精油，搭配溫熱的泡澡水不僅可以逼汗，還可以讓精油在浴間擴散，藉由嗅吸進入人體。但請特別留意，精油須事先與基礎油混和稀釋，因精油無法溶於水，請特別注意精油的使用量。

二、 精油口罩：將上述的精油滴少許在口罩上並戴上，既可以減少被傳染的機會，同時增加呼吸道的抗菌力，且使用像是茶樹或是尤加利等具清涼感的精油，可以化解戴口罩的悶熱感受。