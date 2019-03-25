化療後神經病變肢體麻木 長庚中醫研究有解方

2019-03-25 17:03 中央社 台北25日電



有些癌症病人會在化療後出現周邊神經病變，輕微者可能末稍麻木，嚴重者則可能疼痛、刺癢。高雄長庚中醫研究團隊發現，使用科學中藥搭配針灸可協助抑制發炎，減輕神經症狀。

高雄長庚醫院中醫研究團隊利用文獻整理發現，使用桂枝加朮湯、芍藥甘草湯、濟生腎氣丸等中藥複方，可改善癌症患者化療後的周邊神經痛，成果刊登在2019年2月的國際期刊「醫學補充療法（ComplementaryTherapies in Medicine）」。

高雄長庚醫院中醫內科主任蔡明諺今天在記者會表示，引起神經病變的化療藥物如長春花生物鹼、紫杉醇和白金，常用在頭頸癌、乳癌、大腸癌和卵巢癌。這些藥物會破壞神經細胞而干擾神經訊息的傳遞，造成手腳皮膚異常敏感及疼痛，甚至造成神經不可逆的傷害。少數也會波及到自律神經引發腸胃問題或是姿態性低血壓。

化療後的周邊神經病變發生率約30%。症狀輕微者會出現末梢麻木，嚴重者會感覺遲鈍無力、疼痛和刺癢感等。病患會非常難受，甚至必須得減輕化療劑量或是中斷治療。

59歲林小姐是卵巢癌病友，在「紫杉醇和卡鉑」化療第4週期，開始感覺手腳包一層膜，還有電流往上竄刺，末稍失去對冷熱的敏感性。化療結束後2個月，四肢還是麻木，步行或站立時間過長則更麻，腳就像長期踩著細沙或是碎玻璃的感覺，無法正常生活。

她聽從朋友建議尋求中醫治療，中醫師依據她濕邪與瘀血閉阻經絡的狀況，給予二朮湯和薑黃燥濕化痰、通經止痛，一天服用3包，並搭配每週2次的針灸，療程2週後即有改善，2個月後手麻已近痊癒，腳麻則剩下3到4成，讓她可以恢復到往常的活動與休閒。

蔡明諺表示，化療引發的神經病變不管對中西醫都是棘手的問題，目前並無有效的西藥可以治療。從中醫研究角度來看，化療後的神經病變是經絡受損的問題，桂枝加朮湯、芍藥甘草湯、濟生腎氣丸等中藥複方，具有四濕濁、養陰止痛和補腎溫陽的功效。如果在化療產生神經症狀時及早治療，並搭配針灸，可以避免後遺症的發生。