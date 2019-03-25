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勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

每年12萬噸醫療廢棄物汙染環境 環署與衛福部合作因應

2019-03-25 15:47聯合報 記者羅真╱即時報導

醫療行為會產生許多廢棄物，環境汙染成為隱憂。立法委員陳靜敏指出，世界衛生組織（WHO）揭示85%的醫療廢棄物可回收再利用，但國內醫療院所一年生產約12萬噸的醫療廢棄物，申請回收再利用的卻不到9000噸，環保署衛福部有必要合作研議解決方案。

立法院衛環委員會今日下午邀請環保署、交通部、經濟部及財政部就「空氣汙染防制行動方案之執行績效與改進措施」進行專題報告。

立委陳靜敏質詢時表示，醫療行為會產生許多廢棄物，包括用過的塑膠手套、尿袋、或是過期變質的藥品等，這些東西也會造成空氣、土壤、水源的汙染，但回收處理問題長期被忽視。

陳靜敏說，世界衛生組織（WHO）揭示85%的醫療廢棄物可回收再利用，但根據調查，國內醫療院所一年生產約12萬噸的醫療廢棄物，其中申請回收再利用的卻不到9000噸。

再以藥品為例，有調查指出高達62%的民眾習慣存放沒吃完的藥、過期變質就丟掉，從每年全民健保相關經費反推，每年有高達193公噸的藥物被丟棄，環境汙染成為隱憂。環保署過去委託的調查就顯示，全台多個檢測點都遭檢出有歐弗洒欣、頭孢類抗生素等藥物。

陳靜敏認為，環保署與衛福部有必要合作針對這個問題提出因應辦法，舉例來說，可鼓勵醫院醫療廢棄物再利用，可在民眾藥袋、藥單上註記回收機制，可比照廢電池回收也廣設藥品回收據點等。

對此，環保署署長張子敬承諾，將盡快與衛福部聯繫，研議強化醫療廢棄物處理的相關宣導、增加藥品回收據點等。

醫療行為會產生許多廢棄物，包括用過的塑膠手套、尿袋、或是過期變質的藥品等。立委指...
醫療行為會產生許多廢棄物，包括用過的塑膠手套、尿袋、或是過期變質的藥品等。立委指出，這些東西也會造成空氣、土壤、水源的汙染，但回收處理問題長期被忽視。本報系資料照
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廢棄物環保署衛福部

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