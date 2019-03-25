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圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

大學甄試5選4篩選失靈 家長團體：懲罰高分群學生

2019-03-25 15:41聯合報 記者章凱閎╱即時報導

今年升大學甄試首次採5選4，全國十二年國教家長聯盟今表示，因學測成績篩選門檻降低，4科滿級分者比往年5科滿級分者高出3－4倍；史上最多滿級分，卻讓高分科系競爭更激烈、學生更難預估落點，壓力不減反增，「形同懲罰高分群學生」。

全國十二年國教家長聯盟表示，5選4制度上路前，家長、教師就一再預警，4科同分者將會大增，導致沒有鑑別度；加上志願又只限制6個，限縮學生選擇權、影響學生權益。

聯盟說，歷年5科滿級分約近200人，但今年最重要的組合「國英數字」滿級分595人、「國英數社」187人，等於是往年滿級分者的3－4倍，導致滿級分學生想上第一志願，都沒把握。

聯盟也說，過多滿級分者，導致一階錄取名額增加，二階篩選或考試競爭更激烈，學生要準備不同學校、不同科系的二階考試。許多補習班、顧問公司也如雨後春筍，開班惡補二階考試，還出現一個科系5萬元的輔導費，「本來是要減輕學生壓力，現在反而壓力倍增、花錢倍增」。

此狀況已出現在繁星申請，聯盟指出，由於繁星只看學測成績，今年台大牙醫因申請者滿級分有8位，無法篩選；雖然名額只有1名，卻不得不錄取8位，以至於指考名額從20名減為13名，佔掉逾3成名額。

聯盟表示，5選4制度根本是懲罰高分群的學生，「逼學生出走到國外念書，是高教崩盤的前兆。」

滿級分繁星學測

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