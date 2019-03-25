公寓磁磚雨傷人 政府擬強制檢查

2019-03-25 15:19 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



針對102年基隆有婦人遭建築外牆材料掉落，不幸身亡，加上二月份日夜溫差大，老舊建物外牆剝落嚴重，立法院內政委員會25日審理公寓大廈管理條例修正草案，要求內政部由被動式撥款補助，改為主動式預防措施。

公部門危樓拆補執行低

民進黨立委趙正宇指出，全國共2萬九千多件列管建築，需補強15249件，已完成7100件，全國執行率70%，但弔詭的是，內政部所屬機關建築，列管名單中共90幾棟，已補強執行率僅67%，內政部為主管機關，執行率竟低於全國。對此內政部長徐國勇回應，是先「委屈別人處理」優先讓學校、公有單位等執行。

趙正宇指出，全國執行率最低的五縣市分別是屏東縣7.2%。苗栗縣7.5%澎湖縣16.6%彰化縣18.5%雲林縣20.5%，尤其屏東、苗栗執行率竟低於10%，徐國勇回應，因地方提報需補強建築大多為市場，市場牽涉到攤商移位，造成提報案量大、執行低、針對不到10%執行率，內政部承諾將與地方政府協商擬定解決方案。

立委：外牆補強辦法太消極

民進黨立法委員蔣絜安則質疑，外牆補助辦法太消極，民眾主動向地方政府申請，內政部才撥發經費，期間耗時甚久，磚牆雨問題刻不容緩。應當積極輔導宣導，預防性解決問題。內政部也回應，將與地方政府加強聯繫，提出預防措施。

而國民黨立委林麗蟬也指出，關於老舊外牆規範，院版本何時出來?內政部表示，未來磚牆雨的問題將納入強制公共安全檢查，舊有的建築協助自主更新維護，去年也以行政命令要求地方政府，配合立法院修法後，未來在執行上可望將更明確。

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