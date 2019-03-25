老舊柴油車淘汰政策轉彎 環保署：僅2萬輛須淘汰

2019-03-25 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



老舊柴油車汰換政策去年引起民間大反彈，政策隨之轉彎。行政院環保署今在立法院表示，原來預計4年內淘汰8萬輛車，經最新評估，約只有2萬輛車須要淘汰，「政府絕對沒有要消滅柴油車，只要車輛符合出廠時排放標準，就可正常使用」。

立法院衛環委員會下午邀請環保署、交通部、經濟部及財政部就「空氣污染防制行動方案之執行績效與改進措施」進行專題報告。

環保署長張子敬說，降低氣汙染的策略包括商業鍋爐汰換或改善、餐飲業增設油煙防制設備、紙錢集中焚燒、汛期後環境清理、二行程機車汙染改善或淘汰、第一二期大型柴油車汰舊、第三期大型柴油車家專濾煙器等，但其中大型柴油車相關方案執行率較低。

張子敬說，原來規畫4年內淘汰8萬輛第一、二期柴油車，但依據近3年的檢驗資料，因柴油品質提升、硫含量已由5000ppm降至10ppm，因此有半數、約4萬輛車可符合四期排放標準，另有1/4、約2萬輛柴油車在維修後可符合標準，所以整體而言，真正需要淘汰的僅剩2萬輛。