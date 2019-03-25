洗腎病患罹眼疾風險增 醫師籲重視

2019-03-25 13:24 中央社 台南25日電



台南一名接受洗腎治療的70歲男子，近日因雙眼疼痛及視力減退就醫，經診斷為雙眼帶狀角膜病變。醫師指出，腎病變患者罹患角膜疾病風險較一般人高約12倍，且有增加趨勢。

奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患從3年前開始接受血液透析（洗腎）治療，因為連續兩天眼睛嚴重流淚、疼痛並伴隨視力減退而就醫。

張昱欣表示，經診斷為慢性腎病變洗腎治療常見的雙眼帶狀角膜病變與左眼角膜潰瘍。給予藥物治療兩週後，病人眼睛疼痛情形改善，左眼浸潤化膿消失，左眼矯正視力回復至0.8。

她說，奇美醫學中心針對腎病變相關眼科疾病的病人有增加趨勢，已先後發表7篇論文刊登於國際期刊。研究中發現慢性腎病變患者罹患帶狀角膜病變的風險，約為一般人的12倍。可能是因為接受洗腎治療的病人血中磷酸鈣上升，導致鈣質沉澱在角膜；或是長期使用含磷或含汞眼藥水。

張昱欣表示，慢性腎病變患者罹患角膜潰瘍的風險，也高出一般人約1.5倍。另外，包括缺血性視神經病變、視網膜動脈阻塞（俗稱眼中風）、漿液性視網膜剝離等眼疾，慢性腎病變患者都有較高的罹患風險。

她說，腎病變接受洗腎治療的病人，若發生眼睛疼痛及視力模糊情形時應提高警覺，建議到眼科接受評估。另外，控制腎病變的共病；包括糖尿病、高血壓及高血脂，也有助於降低腎病變相關眼科疾病發生率。