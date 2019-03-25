親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

來對發票囉！1-2月千萬獎號出爐：00106725

「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

學名藥屢遭質疑 食藥署保證品質受國際肯定

2019-03-25 13:23中央社 台北25日電

原廠藥屢傳退出台灣，醫界也有聲音質疑學名藥品質。食藥署長吳秀梅今天說，台灣製藥品質受國際肯定，且目前健保給付中近8成都是學名藥，若質疑學名藥療效不等，可舉證通報。

近日憂鬱症老藥「百憂解」、抗生素後線用藥「泰寧注射劑」相繼傳出因不堪健保藥價逐年調降有退場計畫，引起醫界震撼。有感染科醫師指出，泰寧注射劑被譽為「藍波藥」，幾乎所有細菌都能抵擋，藥品多一種選擇，患者多一種救命的機會，但台灣後線用藥，一個個離開台灣，對患者絕不是一件好事。

台大醫院兒科醫師李秉穎也指出，原廠藥陸續退出台灣，可能影響兒童用藥。雖然學名藥都會經過嚴格的審核，才會獲准上市，但上市後，學名藥品的品質是否有定期檢驗機制，且也應加入兒童接受度評估。

吳秀梅上午在立法院社會福利及衛生環境委員會後接受媒體訪問表示，原廠藥退出台灣有其自身顧慮，但台灣在民國102年成為國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）會員國，比日本、韓國更早，且在107年正式成為國際法規協和組織ICH會員國，顯示台灣製藥品質受世界肯定。

吳秀梅表示，食藥署對學名藥是全生命週期的管理，上市前審查及上市後監測都有持續在做。目前健保給付有將近8成都用學名藥，如果學名藥品質不佳、療效不對等，不會發給許可證，「很有信心，台灣學名藥絕對跟原廠藥同樣品質。」

食藥署近年與健保署合作，強化藥品療效不等通報機制，並主動運用臨床資料，針對氨氯地平（amlodipine）、辛伐他汀（simvastatin）、阿托伐他汀（atorvastatin）、瑞舒伐他汀（rosuvastatin）、多薩坐辛（doxazosin）等成分，進行原廠藥與學名藥療效相等性分析，並未發現原廠藥與學名藥有顯著差異情形。

吳秀梅表示，如果醫師對學名藥的療效有疑慮，認為跟原廠藥療效不等的話，應舉證通報，不能只是講講或靠感覺，食藥署會依據通報再做檢驗。

至於降血壓藥屢傳疑含對動物有致癌性的不純物，吳秀梅說，原料藥含致癌疑慮不純物是國際都有的問題，各國都有因此下架回收，台灣的藥廠也不願意，且都非常配合協助檢驗，不能據此說學名藥品質不佳。

食藥署新聞稿也指出，近期有關泰寧注射劑的短缺，台灣已有學名藥，在臨床使用是直接注射，生體是相等性，臨床療效也相同。未來遇缺藥情況時，醫院藥師及社區藥局藥師可提供民眾專業諮詢，另如醫療人員發現疑似藥品品質不良或療效不等的情況時，請立即通報。

食藥署健保醫師

相關新聞

中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17

「過站不停」遭乘客申訴 公車司機無奈：你沒按鈴啊...

2019-03-25 12:00

國內生技公司與嗅癌犬完成人體實驗 可測癌前病變

2019-03-25 13:21

全家自有支付 My FamiPay線上付功能上線

2019-03-25 13:06

傳越捷擬在台成立廉航 民航局：詢問法規階段

2019-03-25 13:05

慢性腎病引發眼睛病變大增 奇美醫院呼籲小心

2019-03-25 12:12

交通部推春遊補助 花蓮縣加碼三重送

2019-03-25 11:47

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16

跑步傷膝蓋？ 醫師建議減肥比較實在

2019-03-25 10:52

傷心恐傷「心」 醫學研究：傷心人得心血管病高4到6倍

2019-03-25 10:47

生育率全球墊底 衛福部：改善生育環境、養育照顧

2019-03-25 09:31

鋒面過中部以北易有雨 金馬西台局部霧

2019-03-25 09:07

影／超好拍台鐵車站 合興愛情車站成情侶打卡熱點

2019-03-25 08:58

吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33

93歲阿嬤坐骨神經痛忍半年 內視鏡神經減壓3小時解痛

2019-03-25 07:30

大限到來 兒童舊遊具改善近乎零

2019-03-25 00:32

中央地方有共識 兒童遊具改善期限可望展延

2019-03-25 00:29

健康你我他／漫步橋頭糖廠

2019-03-25 00:28

化療食慾不振 可吃點酸鹹冷食

2019-03-25 00:28

顏面神經麻痺怎麼判斷？ 臉歪嘴斜 不一定是中風

2019-03-25 00:28

健康名人堂／數千年之後，我們彷彿還在煉丹

2019-03-25 00:28

幼教總建議 遊具分類分期改善

2019-03-25 00:24

全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22

國發會：目標2030年 生育率回升到1.4人

2019-03-25 00:06

國際網站推估 台灣生育率全球最低

2019-03-25 00:06

大學生機車裝警示器 肇事率大降

2019-03-25 00:06

大車違規進小巷 新北六月也要抓

2019-03-25 00:06

交通科技執法 10縣市全天候監控

2019-03-25 00:06

醫病新知／攝護腺微創手術 2小時可返家

2019-03-24 23:27

優質系／方政倫 阿里山上的精品咖啡夢

2019-03-24 23:16

獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13

獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13

台灣生育率全球倒數第一 國發會：推估數據

2019-03-24 21:33

嬰兒先天性疾病 核磁共振助早診斷

2019-03-24 19:42

2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18

歷史小說頒獎 鄭麗君：壯大故事產業

2019-03-24 18:06

要拚醫療觀光 醫促放寬醫療廣告限制

2019-03-24 17:39

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55
看更多

熱門文章

快來對發票！ 1-2月統一發票千萬大獎「00106725」

2019-03-25 13:35

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17

2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

每日星座運勢／牡羊好心情有好運氣 發現賺錢機會

2019-03-25 00:00

全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22

唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！處女有正財運 雙魚當心表錯情

2019-03-25 07:40

吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

交通科技執法 10縣市全天候監控

2019-03-25 00:06

母愛真偉大！狗媽狂吠肉身擋吊車 捨命保護6初生犬

2019-03-25 09:10

一級保育動物江豚海龜陳屍老梅 今年已23件

2019-03-24 19:42

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

台灣生育率全球倒數第一 國發會：推估數據

2019-03-24 21:33

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

【心情點滴】番薯葉／婆婆不再回「娘家」

2019-03-25 06:00

大限到來 兒童舊遊具改善近乎零

2019-03-25 00:32

郵政商城東西少又貴 員工：若物美價廉何需自己消費

2019-03-25 11:46

跑步傷膝蓋？ 醫師建議減肥比較實在

2019-03-25 10:52

【家的形狀‧與子偕行】劉昭儀／意外的禮物

2019-03-25 06:00

【女性臉譜】李月治／溫暖的情誼

2019-03-25 06:00

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

93歲阿嬤坐骨神經痛忍半年 內視鏡神經減壓3小時解痛

2019-03-25 07:30

影／遠來的意外訪客 鴛鴦現蹤台中農改場池塘戲水

2019-03-24 16:21

獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13

B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16

醫病新知／攝護腺微創手術 2小時可返家

2019-03-24 23:27

讓你把日本重要文化財戴上手！SEIKO Presage系列有田燒腕表問世

2019-03-25 12:13

被親戚團團包圍數落 2寶媽氣爆：半夜邊餵奶邊哭

2019-03-25 13:03

交通部推春遊補助 花蓮縣加碼三重送

2019-03-25 11:47

傳越捷擬在台成立廉航 民航局：詢問法規階段

2019-03-25 13:05

獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13

生育率全球墊底 衛福部：改善生育環境、養育照顧

2019-03-25 09:31

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

慢性腎病引發眼睛病變大增 奇美醫院呼籲小心

2019-03-25 12:12

現在幾點鐘？Citizen說了算！超精準Caliber 0100腕表問世

2019-03-25 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top