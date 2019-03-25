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慢性腎病引發眼睛病變大增 奇美醫院呼籲小心

2019-03-25 12:12聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣洗腎人口全球名列前茅，許多洗腎病患罹眼疾風，經常因不在意而嚴重惡化，甚至失明。奇美醫院眼科部主治醫師張昱欣研究台灣歷年相關病患發現，腎病變患者出現眼科疾病有增加趨勢，尤其出現角膜潰瘍、缺血性神經病變及視網膜動靜脈阻塞，都會造成失明，相關研究發表7篇論文刊登大英眼科等國際期刊，呼籲洗腎甚至有糖尿病民眾要特別留意。

張昱欣今天在院內衛教宣導會中舉出實際案例指出，台南一名70歲男子洗腎3年，日前雙眼紅腫刺痛視力減退到奇美就醫，經檢查出現帶狀角膜病變。

張昱欣表示，腎病變患者角膜病變風險較一般人高出12倍以上，且持續增加，病患因連兩天眼睛流淚、疼痛視力減退就醫，診斷是慢性腎病變洗腎治療常見的雙眼帶狀角膜病變與左眼角膜潰瘍，予藥物治療兩周疼痛減輕，左眼浸潤化膿消失，左眼矯正視力回復至0.8。

她說，患者可能因洗腎，血中磷酸鈣上升，鈣質沉澱在角膜，或長期使用含磷或含汞眼藥水，慢性腎病變患者罹患角膜潰瘍風險，也高出一般人約1.5倍，未妥善治療可能惡化致失明。

腎病患者也可能出現缺血性視神經病變、俗稱「眼中風」的視網膜動脈阻塞，這兩種病變也可造成失明，也可引發漿液性視網膜剝離等眼疾，較一般民眾罹患風險都高。

張昱欣表示，洗腎民眾若出現眼睛疼痛、視力模糊等狀況應提高警覺，立即到眼科評估治療，不要隨意點眼藥，控制腎病變常見合併糖尿病、高血壓及高血脂，就醫治療控制，也有助降低腎病變相關眼科疾病發生。

奇美醫院眼科部主治醫師張昱欣呼籲腎病民眾留意眼疾小心惡化。記者周宗禎／攝影
奇美醫院眼科部主治醫師張昱欣呼籲腎病民眾留意眼疾小心惡化。記者周宗禎／攝影
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奇美醫院眼科部主治醫師張昱欣呼籲腎病民眾留意眼疾小心惡化。記者周宗禎／攝影
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洗腎患者失明

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