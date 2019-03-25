B、C肝帶原沒追蹤 他腹痛竟是肝癌腫瘤爆裂

2019-03-25 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



感染B型與C型肝炎，如若沒有好的控制可能依序釀成慢性肝炎、肝硬化與肝癌，但肝臟本身沒有痛覺神經，感染者往往會輕忽，一出現症狀時，有時已相當嚴重。醫師提醒，B肝、C肝帶原者應每半年作一次超音波檢查進行追蹤，肝硬化患者應每三個月檢查肝功能與胎兒蛋白。

台中榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師李少武曾收治一名患者令他印象深刻。那是一名63歲的慢性B肝、C肝帶原者，因急性腹痛被送往急診，經電腦斷層檢查赫然發現一顆5公分肝癌腫瘤；他之所以劇痛難耐，是因為惡性腫瘤破裂出血，狀況相當危急。

當時立刻施作栓塞治療，搶回一命。但接下來的日子並不好過，這名患者陸續作了兩次栓塞治療，腫瘤卻一再復發。先是轉移到血管、進入晚期肝癌階段，持續服用第一線標靶藥物雖控制住腫瘤的數量與大小，隔年又檢查出腫瘤轉移至肺部，再用到第二線藥物治療。目前病情獲得控制，仍持續追蹤觀察中。

李少武說，這名患者是B肝、C肝帶原者，卻沒有追蹤習慣，才導致肝炎陸續演變成肝硬化與肝癌。像他這樣的個案並非少數，衛福部資料顯示，B型肝炎帶原者如持續有肝炎的發作，有15至20%的人會發生肝硬化，增加肝癌的發生率；C型肝炎病毒感染者則有半數以上會變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年約有3至5%會變成肝癌。

李少武提醒，肝炎病毒潛伏期可長達10至20年以上，一般民眾應做B肝、C肝檢驗外，並施打疫苗預防保護；帶原者應每半年作一次超音波檢查進行追蹤；肝硬化患者應每三個月檢查肝功能與胎兒蛋白。

許多B肝帶原者發現，抗原似乎隨著年紀增長消失了，這是否代表健康了、不再有肝病風險？李少武澄清，的確有一到兩成的帶原者，會因為年紀增長發生抗原消失的情況，但過去長期以來造成的肝臟傷害並沒有消失，因此還是不能對肝臟問題掉以輕心，仍應比照一般帶原者進行追蹤。