校園自殺自傷通報增 教部鼓勵開情感教育課程

2019-03-25 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部統計，103年至106年校園自殺自傷通報件/次數，從103年的1015件/次，增至106年的1588件/次。教育部表示，以大專校院學生為多。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，近年外籍大學生求助人數增加。異國求學的學生到新環境，人生地不熟，比較孤單，碰到的問題會比本國生更多。外籍生如果遇到學習或生活上有狀況，得到協助的可能性比較不足，又缺少家庭支持，加上語言不通，有苦說不出。

全國自殺防治中心主任李明濱指出，因為離家到新環境，環境改變、語言不通、適應障礙，又不懂得求醫。建議學校應給予外籍生更積極、主動的關懷。另外，在職進修班的學生，因為半工半讀，壓力較大，也要多注意。

李明濱表示，2017年15至24歲族群十大死因的第二名是自殺，突顯青少年校園自殺防治的重要性。學生自殺通報有四成因憂鬱症，目前的教育體育雖有綿密的自殺通報及輔導系統，「但校內的輔導體系與外界的衛生醫療體系缺乏很好的連結」。學生如果有嚴重憂鬱症，卻只有接受校內的輔導，而未就醫是不夠的。

至於學生沒有接受治療的原因，李明濱分析，有些是學校老師想把學生轉介醫院，但家長反對；或是老師只看到表面的誘發因素給予輔導，例如功課退步、感情狀況等，但實際上是憂鬱症造成。呼籲家長若發現孩子有情緒障礙，像是注意力不集中、脾氣暴躁、情緒低落、缺乏興趣等，除了關懷輔導外，嚴重的話應該就醫。

李明濱表示，大學生的自我覺察很重要，平時可以利用「心情溫度計」App量測自己的身心狀態，學校也要在適當時機把自我評量的方式傳遞給學生，學生也要擔任守門人互相關懷。

「教育體系應和醫療衛生體系連結」，李明濱表示，各縣市社區都應有自殺防治的訪視員，並與精神科醫師、心理師組成團隊，也可跟附近的學校合作，解決目前教育體系精神科醫師或心理衛生人員人力不足的問題。學生如果需要，也可到附近社區醫院就診，也可減少學校輔導老師的壓力。

●教育部：協助學校建立三級預防模式 持續鼓勵開設情感教育課程

為降低校園學生自我傷害事件發生，教育部學生事務及特殊教育司表示，已訂定校園學生自我傷害三級預防計畫，協助學校建立三級預防模式，並持續鼓勵大專校院開設情感教育相關課程。

校園學生自我傷害三級預防計畫包括初級預防的增進學生心理健康免於自我傷害，二級預防為憂鬱自殺高關懷群之及早辨識與介入及追蹤，以及三級預防的建置自殺事件發生後的危機處理機制，以預防再自殺；並結合社區資源，提供多元輔導管道，建構輔導資源網路。

教育部指出，108年度起，教育部擬協助大專校院強化策略，積極推動大專校院校園心理健康促進工作，補助大專校院辦理心理健康促進課程與教學活動計畫，以強化大專校院學生身心教育及輔導工作的專業性，營造溫馨而健康的學習環境；108年度起擴大補助學校辦理自殺防治守門人培訓計畫，以鼓勵學校提升學校人員對學生自殺事件預防的敏感度。

教育部表示，持續鼓勵大專校院開設情感教育相關課程，依大學法及專科學校法 相關法令規定，大專校院的課程規畫屬自主權範圍，因此教育部鼓勵學校開設情感教育議題相關課程，並利用大專校院相關主管會議加強宣導。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )