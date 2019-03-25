中年大叔怨沒事業、存款不到5萬 網友卯起來比存款數字

2019-03-25 10:17 聯合新聞網 綜合報導



人生步入中年後應該是什麼模樣？一名網友在超商遇見久違的朋友，對方向他抱怨自己的人生悲慘，已經45歲的他「仍無穩定工作，身上積蓄連5萬也沒有」，認為同年齡的人應該沒有人像他一樣悲慘吧。聽到朋友的境遇他形容自己「一時之間語塞」，想問問網友們對沒存款沒事業沒婚姻的中年大叔有什麼想法。

網友提問大家對45歲沒事業、沒婚姻、沒存款的中年大叔有什麼想法。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

這段放在「爆怨公社」上的中年不得志描述引來許多回應，針對存款部份的討論更是熱烈。一派網友認為「5萬好像有點少」、「沒五萬真的有點可怕」，另一派網友則覺得「至少沒負債」、「比20出頭歲卡債已經破百萬的屁孩好多了」，大家紛紛拿出自己的帳戶餘額作比較「35歲了還負債300萬的房貸」、「37歲已婚、3個孩子、兩台摩托車，存款500塊台幣…」、「46歲負債800多萬，已婚兩房一車兩小孩，有比較好嗎？」，似乎應證了「結婚生子，連存款也沒」的說法。還有人PO出帳戶餘額表示「我用六位數密碼保護三位數存款，有沒有很悲哀」。

許多人秀出僅三位數的存款，表示存錢真的很難。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

關於工作與人生 ，大部份人認為「沒有找不到的工作只有不想做的工作」、「沒死都還有機會，先作保全水電或建築，沒人做的先搶著做，人生還很長」，只要「沒賭到跑路都還有機會」、「免失志，一切會好起來的…」。