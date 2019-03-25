吳德榮：今晚天氣好轉 周五變天

2019-03-25 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，冷空氣逐漸減弱，今天清晨低溫已較昨晨回升，華南雲系將移出，伴隨降水回波，強度不強，還是會帶來明顯降雨。

吳德榮指出，最新（24日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天受華南移出的雲系影響，中部以北及東半部降雨較明顯，南部山區亦有降雨機率；中部以北天氣仍較濕涼。今晚起雲系通過，天氣好轉。今日北部高溫在20度左右、中部約23度、南部約在28度、東部在24度左右。

吳德榮說，明天至周四水氣減少，各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫逐日漸升。明天白天北台灣舒適、南台灣微熱，各地早晚略偏涼；周三、四西半部白天微熱、高溫將升至30度以上。

不過他表示，周五鋒面抵達，中部以北轉有雨，氣溫降、轉濕涼。周六鋒面減弱、尚未完全脫離，下周日另一鋒面及冷空氣接踵而至，天氣將更為濕冷。 吳德榮說，由於是春天的天氣變化，模式模擬愈到期末，不確定性比其他季節大，常會有較大幅度的調整。

中央氣象局說，今天受到鋒面通過影響，中部以北及東北部地區仍然會有短暫陣雨，白天降雨機率還是偏高，預計要到晚上之後降雨才會趨緩，花東及南部山區也會有局部短暫陣雨，只有南部平地是屬於多雲的天氣。