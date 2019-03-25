親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22聯合報 記者章凱閎╱即時報導

「世界人口綜述」（World Population Review）網站列出2019年版的各國出生率排名，在全球200個國家中，台灣敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。但根據台灣最新公布資料，2018年總生育率為1.06人，比該網站數據還要低。

對此，台大社會系教授薛承泰受訪時表示，依過往經驗，國際網站的生育率統計，並非採計最新數據；事實上，台灣早在2017年，總生育率就已掉至1.13，去年為1.06，數字連年下修。

薛承泰也說，聯合國至2004年起，每年會列出10大低生育率國家，「我們每一年都上榜。」台灣是否為最後一名，並不重要，重要的是，台灣人口即將進入負成長，導致人口結構失衡。

薛承泰說，在現行制度下，最具短期效果的方式，應為針對第二胎加碼發放兒童津貼，「若每年每位加碼6萬元，持續到5歲，幾年下來，說不定可以扭轉危機。」

至於長期部分，他認為，須了解年輕世代的經濟負擔是否正在加重？居住空間是否逐步惡化？「政府不要以為光是增加社工人力、加強宣導，即可提昇生育率。」

國家發展委員會昨晚也發布新聞稿澄清，根據南韓官方最新公布的生育率資料，2018年，平均每個婦女僅生下0.98人，低於台灣。

「世界人口綜述」（World Population Review）網站指出，20...
「世界人口綜述」（World Population Review）網站指出，2019年各國生育率預估，台灣可能是全球最後一名。圖／聯合報系資料照片
分享

生育台大社工

相關新聞

獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13

獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13

2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18

台灣生育率全球倒數第一 國發會：推估數據

2019-03-24 21:33

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

嬰兒先天性疾病 核磁共振助早診斷

2019-03-24 19:42

歷史小說頒獎 鄭麗君：壯大故事產業

2019-03-24 18:06

要拚醫療觀光 醫促放寬醫療廣告限制

2019-03-24 17:39

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

愛肝達人站／想長壽 身體保健要做好

2019-03-24 14:00

眼睛需要洗嗎？醫：淚水是最好滋潤液

2019-03-24 13:59

日鋼琴家手指變鈍會痛 台灣醫生找到解方

2019-03-24 13:55

獸醫師憂寵物缺藥 防檢局：短期不會發生

2019-03-24 13:45

毛小孩用藥受限 藥師公會：採負面表列，用的藥就多了

2019-03-24 13:45

藥品流向新規定 獸醫憂毛小孩沒藥救

2019-03-24 13:45

驚！安全座椅加裝情況 政府無統計數據

2019-03-24 13:38

老是用國外尺寸設計 遊戲場真的安全嗎？

2019-03-24 13:38

後向式安全座椅風險低 靖娟推4歲以下兒童使用

2019-03-24 13:38

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

本周天氣 頭尾涼、中間暖

2019-03-24 13:34

機車加裝感測警示器 大學車禍減

2019-03-24 13:33

春遊補助4月起上路 飯店業者估業績成長7%

2019-03-24 13:29

赫佐「家」舞身體記憶 張大千120歲故宮展

2019-03-24 13:00

未治療致死率逾5成 清明掃墓小心恙蟲病上身

2019-03-24 12:47

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28

白沙屯、大甲媽遶境 台鐵加開疏運班次

2019-03-24 11:23
看更多

熱門文章

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

2019全球出生率排名 台灣再吊車尾

2019-03-24 18:18

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

台灣生育率全球倒數第一 國發會：推估數據

2019-03-24 21:33

一級保育動物江豚海龜陳屍老梅 今年已23件

2019-03-24 19:42

本周天氣 頭尾涼、中間暖

2019-03-24 13:34

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

想騙人生女兒！超模Coco的4歲女兒比你還會擺pose

2019-03-24 15:45

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

機車加裝感測警示器 大學車禍減

2019-03-24 13:33

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

戒不了的「圓點控」 春夏新款就是百搭不過時

2019-03-24 14:44

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

影／遠來的意外訪客 鴛鴦現蹤台中農改場池塘戲水

2019-03-24 16:21

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

【閱讀生活】飯塚有紀子／用水果甜點品嘗季節之味

2019-03-24 06:00

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

日鋼琴家手指變鈍會痛 台灣醫生找到解方

2019-03-24 13:55

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

清明連假驗車廠休假 規定期限內驗車免受罰

2019-03-24 09:30

獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13

毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

未治療致死率逾5成 清明掃墓小心恙蟲病上身

2019-03-24 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top