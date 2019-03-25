全球生育率排名台灣墊底 學者：數據是舊的、現在更低

2019-03-25 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



「世界人口綜述」（World Population Review）網站列出2019年版的各國出生率排名，在全球200個國家中，台灣敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。但根據台灣最新公布資料，2018年總生育率為1.06人，比該網站數據還要低。

對此，台大社會系教授薛承泰受訪時表示，依過往經驗，國際網站的生育率統計，並非採計最新數據；事實上，台灣早在2017年，總生育率就已掉至1.13，去年為1.06，數字連年下修。

薛承泰也說，聯合國至2004年起，每年會列出10大低生育率國家，「我們每一年都上榜。」台灣是否為最後一名，並不重要，重要的是，台灣人口即將進入負成長，導致人口結構失衡。

薛承泰說，在現行制度下，最具短期效果的方式，應為針對第二胎加碼發放兒童津貼，「若每年每位加碼6萬元，持續到5歲，幾年下來，說不定可以扭轉危機。」

至於長期部分，他認為，須了解年輕世代的經濟負擔是否正在加重？居住空間是否逐步惡化？「政府不要以為光是增加社工人力、加強宣導，即可提昇生育率。」