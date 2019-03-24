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獨／重複用藥 安眠鎮靜類占最多

2019-03-24 22:13聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

醫師，我因為關節痛，晚上都睡不好，能不能開一點讓我好睡的藥？」衛福部健保署分析發現，106年重複用藥金額占率較高的藥品，排名第一的為精神抑制劑，類別包括安眠鎮靜、抗焦慮藥等，重複用藥金額一年高達3600百萬元。健保署表示，這並不代表身心、精神科重複開藥，而是病人在看其他科別時，因為主訴這邊痛、那裡不舒服，晚上睡不好，而要求醫師處方安眠鎮靜藥物，使得此類藥品重複用藥狀況特別多。

開業精神科醫師楊聰財表示，確實很多科別的醫師對於患者有需求，就會開立鎮靜安眠藥物，但在精神科專業而言，這是「治標不本」，尤其某些病況是心理生理互相影響，因為負面的情緒產生身體上的不適。

楊聰財表示，過度使用鎮靜安眠藥物，除了容易成癮依賴，長久服用此類藥物，一旦停藥也會出現戒斷症狀，出現焦慮不安、自律神經不穩定、血壓心跳不穩、注意力及記憶力減退等情況，這會導致就醫方面的惡性循環，患者可能又去其他科求醫，卻無法對症下藥。

「我自己當醫師時，也曾遇過患者跟我說睡不好，要我開一些好睡的藥。」出身醫界的健保署長李伯璋表示，基於對患者的關懷，許多醫師為了讓患者舒服一點、好入眠，通常都會開一些安眠鎮靜的藥品給患者，而在過去沒有雲端藥歷等資訊，不同科別醫師根本不曉得患者在其他科別拿了哪些藥，使得重複開藥的情況時有所聞，也耗掉不少健保資源。

李伯璋建議，患者若有出現失眠、睡不好等身心症狀，可尋求專業精神科的建議或心理諮商，盡量避免在不同科別要求醫師開立鎮靜安眠藥物，才不會導致領了一堆鎮靜安眠藥，卻無法治本的狀況出現。

許多患者晚上睡不好，會要求醫師處方安眠鎮靜藥，導致此類藥品重複用藥占率最高。圖／...
許多患者晚上睡不好，會要求醫師處方安眠鎮靜藥，導致此類藥品重複用藥占率最高。圖／本報資料照
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