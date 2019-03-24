獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元

2019-03-24 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部健保署統計，106年西醫門診重複用藥人數達57萬人，金額約3.76億元，重複用藥患者年齡層以60至79歲占比近五成最高，且以男性居多；進一步分析發現，重複用藥金額占率較高的藥品，排名第一的為精神抑制劑，106年重複用藥金額高達3600萬元，類別包括安眠鎮靜、抗焦慮藥等。健保署表示，此類藥品重複服用過量，恐造成嚴重嗜睡、昏迷甚至死亡危險。

健保署最新統計顯示，106年健保西醫門診總領藥人數約1500多萬人，其中57萬人有重複用藥情況，例如在不同科別就診，但是領了同樣的藥，重複用藥占健保支出金額約3.76億。

分析重複用藥案件之各年齡層人數以60至79歲占48%最多，其次為40至59歲占26%。另分析重複用藥金額占率大於二成族群，發現重複用藥患者以男性居多。

進一步統計門診各類藥品重複用藥分布狀況發現，重複用藥金額占率高的藥品類別主要為精神抑制劑、抗病毒藥、泌尿外科用藥、抗癲癇藥等。以精神抑制劑為例，其106年申報藥費約63億元，重複用藥金額高達3600萬元，此類藥品包含常見的安眠鎮靜與抗焦慮藥，重複過量服用，恐造成嚴重思睡、昏迷，甚至死亡等危險性。