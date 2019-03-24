獨／重複用藥 每年耗健保3.76億元
衛福部健保署統計，106年西醫門診重複用藥人數達57萬人，金額約3.76億元，重複用藥患者年齡層以60至79歲占比近五成最高，且以男性居多；進一步分析發現，重複用藥金額占率較高的藥品，排名第一的為精神抑制劑，106年重複用藥金額高達3600萬元，類別包括安眠鎮靜、抗焦慮藥等。健保署表示，此類藥品重複服用過量，恐造成嚴重嗜睡、昏迷甚至死亡危險。
健保署最新統計顯示，106年健保西醫門診總領藥人數約1500多萬人，其中57萬人有重複用藥情況，例如在不同科別就診，但是領了同樣的藥，重複用藥占健保支出金額約3.76億。
分析重複用藥案件之各年齡層人數以60至79歲占48%最多，其次為40至59歲占26%。另分析重複用藥金額占率大於二成族群，發現重複用藥患者以男性居多。
進一步統計門診各類藥品重複用藥分布狀況發現，重複用藥金額占率高的藥品類別主要為精神抑制劑、抗病毒藥、泌尿外科用藥、抗癲癇藥等。以精神抑制劑為例，其106年申報藥費約63億元，重複用藥金額高達3600萬元，此類藥品包含常見的安眠鎮靜與抗焦慮藥，重複過量服用，恐造成嚴重思睡、昏迷，甚至死亡等危險性。
如何解決重複用藥狀況？健保署長李伯璋舉三高藥品為例指出，過去健保署以「同藥理、不同處方」分析三高口服藥跨院所用藥日數重疊狀況，並結合「健保雲端查詢系統」、「重複用藥管理方案」等策略，管理重複領藥狀況。追蹤100年至106年全國健保門診統計顯示，三高口服藥重疊率已呈逐年下降趨勢，其中「口服降血壓藥品」用藥日數重疊率從0.95%降至0.27%，降幅最大，「口服降血糖藥品」從百分之0.76%降至0.16%，顯示管理措施已達初步成效。未來健保署針對重複用藥金額占率高的藥品，也會依照相關策略嚴謹把關。
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