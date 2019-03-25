顏面神經麻痺怎麼判斷？ 臉歪嘴斜 不一定是中風

2019-03-25 00:28 聯合報 蔡依錚／彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師



突然臉歪嘴斜不一定是中風症狀，恐是顏面神經麻痺。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

46歲的蔡先生（化名）早晨起床刷牙，漱口時突然發現嘴角無法閉合，口中的水一直流出來，抬頭一看鏡中的自己，臉歪嘴斜，當場被這突如其來的樣貌嚇了一跳，懷疑自己是不是中風？因為父親也曾中風，嚇得趕緊叫家人陪同就醫，幸好醫師診斷是顏面神經麻痺，蔡先生才解除疑慮。

一般而言，顏面神經麻痺分為中樞型和周邊型，中樞型造成的原因可能為中風或腫瘤；而周邊型常見的原因則為細菌或病毒感染、自體免疫疾病或不明原因導致顏面神經受到損傷。

周邊型的顏面神經麻痺主要症狀包含單側顏面肌肉無力感或麻木感、眼瞼閉合不全、口角歪斜、味覺減弱、唾液分泌障礙等。如果耳部疼痛、長出水泡，則為帶狀疱疹病毒引發的顏面神經麻痺（Ramsay-Hunt Syndrome）。

確診為顏面神經麻痺後，治療黃金期是發病後10至14天內，發病6周後，85%的患者可以自然緩解或復原，初期除了服用口服類固醇，還需要復健治療；自我照護的部分可以做雙眼緊閉、吹口哨、提眉毛、皺眉等動作，每天至少3次，每次5至10分鐘。

另外，顏面神經麻痺患者需避免頭面部吹風，可戴帽子或圍頭巾作為保護，也要維持口腔的清潔、戴眼罩保護眼睛，多多休息。

除了服藥、復健治療外，患者可搭配按摩法，按摩前先塗抹一些甘油或乳液，額部用大拇指由眉毛往髮際方向推，臉頰由鼻側往太陽穴、嘴角往耳朵方向推，一天做6次，一次15至20分鐘，對病情恢復也有幫助。

許多患者來中醫尋求治療，中醫除了處方藥之外，顏面神經麻痺常用的針灸穴位包含：地倉、頰車、下關、陽白、攢竹、迎香，每周3次，療程約3個月，但因病況不同嚴重程度，恢復的時間亦有不同，不過，耐心治療仍有好的成效。

圖／蔡依錚醫師提供 分享 facebook

提供給突然發生臉歪嘴斜的民眾一個簡單判斷的方法，到底是顏面神經麻痺，還是中風？一般而言，如果照鏡子看額頭的抬頭紋消失或變淺，這是典型的顏面神經麻痺；如果額頭的皺紋還在，即可能是中風，建議就醫確診。