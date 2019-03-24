嬰兒先天性疾病 核磁共振助早診斷

2019-03-24 19:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國團隊結合核磁共振技術，透過嬰兒的心跳狀態，投射成清楚的3D成像。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 核磁共振轉化成3D圖像，新科技讓醫生能判讀由在子宮內的嬰兒狀態，有助於及早發現先天性疾病。英國公衛局（NHS）日前表示，學界開發出高強度計算機程序，能透過核磁共振，將嬰兒的心跳與運動狀態轉成清晰3D圖像，讓醫生能針對有先天性疾病嬰兒做出診斷治療。

根據《天空新聞網》報導，英國公衛局日前發表學界新成果，利用特殊的計算機程序，把過往清晰度極差的三維圖片改善，並結合定期實施的核磁共振（MRI），利用嬰兒的心跳與運動狀態變化，轉成清晰且全面的3D圖像，以便醫生判讀，有助於找到新生兒的先天性疾病。

科學家舉出研究中一例臨床實測，該例中的新生兒是在其母親懷孕20週時，進行MRI的超聲波而發現問題，圖中清楚顯示女嬰的主動脈變窄，出生後高機率會罹患血塞，所幸有這項技術，在動完心臟手術後，到現在已是11個月大的健康女嬰。

另據《英國廣播公司》報導，兒科心臟病顧問拉瑟維指出，由於英國先天性疾病的機率約有0.8%，通常受到藥物或是感染病誘發，這個實驗成功是對兒科發展的里程碑。

權威雜誌《柳葉刀》報導，此團隊已對200名患者進行實驗，臨床研究員洛伊德表示，這項技術還有一項優點，就是技術需求低，只需醫院有核磁共振的成像儀器與顯卡好的電腦，現階段目標是每年對400名新生兒進行檢查，並盼望未來成為新生兒疾病檢測的SOP。

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