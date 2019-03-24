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歷史小說頒獎 鄭麗君：壯大故事產業

2019-03-24 18:06台灣醒報 記者施養正╱台北報導

文化部長鄭麗君24日出席「第4屆台灣歷史小說頒獎典禮」。（photo by 施養...
文化部長鄭麗君24日出席「第4屆台灣歷史小說頒獎典禮」。（photo by 施養正/台灣醒報）
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「從生活中思索，才真正擁有自己的歷史。」文化部長鄭麗君24日於「台灣歷史小說頒獎典禮」表示，台灣是亞洲最開放的國家，政府希望壯大台灣的故事產業以走向國際。新台灣和平基金會董事長辜寬敏也說，台灣的歷史小說有別於傳統的英雄主義，多著重在百姓的生活，並從中找到生存的文化價值。

兩年一度的台灣歷史小說獎最終由曾獲華文文學星雲獎的錢真和曾任道社總編輯的李旺台獲得佳作。錢真作品《羅漢門》描述平埔族馬卡道族的歷史生活（羅漢門為高雄內門的族語發音）；而李旺台的《蕉王吳振瑞》則描述「香蕉大王」吳振瑞的生涯起伏，從將香蕉大舉外銷日本聲名大噪，到最後因「政治鬥爭」鋃鐺入獄的生命歷程。

本屆小說獎首獎獎金高達新台幣120萬，但卻從缺，因為評審們從20篇投稿作品中，分經資格審、初審、複審、決審，仍因為決審入圍作品都有其未臻圓滿之處，因而決議「從缺」。

台灣小說重生活

辜寬敏表示，歷史是過去的一步一腳印，如果沒有歷史，等於台灣人不存在。基金會承辦歷史小說獎是為了重新以現在的價值觀。檢視過去400年的歷史。他說，歷史小說題材從來不缺，但有別於傳統小說描寫的英雄、皇帝，台灣的歷史小說著重在小百姓的生活，從中找到生存的文化價值，這就是台灣的歷史。

歷史成為生活養分

鄭麗君也表示，台灣是亞洲最開放的國家，政府希望培養跨域發展，壯大台灣的故事產業並走向國際，台灣的文化在全球勢必將佔有一席之地，希望中國民眾如真如實的與國人交流，「我們不怕與對岸來往，但台灣必須堅定的站穩腳步。」

身為評審的作家平路指出，每個人都活在新故事和舊故事之間。而在歷史小說中，無論是小人物或君臣，都能從中看到人性，無論何種名字或稱呼，讀者都能體悟到卑下的情操，但同時也擁有成為英雄的嚮往。

本屆小說獎共有20件投稿作品，決選入圍作品題材多元，包括賴祥蔚的《血皇帝》、李旺台的《蕉王吳振瑞》、蔡緯賢的《福爾摩沙諸王記》、錢真的《羅漢門》、成大師生的《1662》及張英珉的《Rio d’Ouro》（立霧溪淘金）。最終則由《羅漢門》及《蕉王吳振瑞》榮獲佳作。

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辜寬敏香蕉鄭麗君

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