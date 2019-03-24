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要拚醫療觀光 醫促放寬醫療廣告限制

2019-03-24 17:39聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

台灣醫療水準受國際肯定，但國際醫療服務產值卻在亞太地區敬陪末座。台灣美容外科醫學會指出，主要因素是我國醫療廣告限制多，醫美產業亂象也多，導致難以踏出國際。建議政府修正醫療法，以處分廣告誇大不實、不接露專科資訊及違法招攬三原則為主，其餘讓醫界好好發揮，才能打出名號、達到經濟促進目的。

台灣美容外科醫學會常務理事蔡豐州於媒體餐會上表示，衛福部過去推動以「治病醫療」為主的國際醫療，但其經濟效益和亞洲各國推動的「醫療觀光」相去甚遠，加上醫療廣告宣傳限制，當提到疾病治療或醫學美容，外國人多半不會想到台灣。

但要讓外國民眾認識台灣醫療及醫美的最快方式，就是透過廣告及網路宣傳。蔡豐州認為，醫療法針對醫療廣告部分已有必要修法，過去的時空背景是為了防止地下電台非法買藥，但時代已遠，應著重興利而非把醫師當賊一起除弊。

舉例，醫療法84條規定「非醫療機構不得為醫療廣告」，卻被解讀為只有醫院負責人才能寫醫療衛教文章。蔡豐州曾在部落格分享衛教文章，就被檢舉挨罰，「若抓得夠嚴，早一堆醫師被罰了！」呼籲政府重新檢視法條以合理修正。

談到醫美亂象，台灣美容外科醫學會理事長楊國輝感慨，「整形外科」是衛福部定專科名詞，但外界常把「醫美醫師」通稱為整形醫師，造成「整形名醫」隨人喊的亂象，民眾也搞不清楚醫師是否接受過嚴格訓練，醫療風險相對增高。

另外，也有不少醫美診所利用「專家」和「名醫」等華麗詞彙，吸引民眾前往，但有的診所網站介紹只放醫師的講師和訓練經歷，卻沒提及醫師個人的部定專科科別，看似專業，卻容易使民眾混淆。

蔡豐州不只提醒民眾，應利用衛福部醫事人員查詢系統和學會網站，查詢醫師是否具備整形外科專科醫師資格，另呼籲政府修正醫療法並導致醫美市場亂象，才能建構完善醫療體系，讓台灣跨足國際醫療觀光。

台灣醫療水準受國際肯定，但國際醫療服務產值卻在亞太地區敬陪末座。 圖／聯合報系資...
台灣醫療水準受國際肯定，但國際醫療服務產值卻在亞太地區敬陪末座。 圖／聯合報系資料照片
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