天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



周四全台像夏天，今天又濕又冷變秋天，明天又要上班上課了，未來一周天氣如何?氣象局今天說，天氣多變，真的是一下冷一下熱，冬衣還不要收，但也可能只穿短袖，民眾要注意衣物增減，避免感冒。

氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼出一張圖，快速讓民眾了解未來一周天氣如何變化，且分成四部曲。

●周一‧首部曲：鋒面影響，中北東部降雨機率高

今晚到周一清晨雨勢稍緩，不過周一白天鋒面通過，又將有一波雲系通過台灣上空，中部以北及東半部仍然可能有短暫陣雨，尤其越往北走降雨機率越高，南部地區則為多雲到晴的天氣。因為雲量多溫度偏涼。

●周二‧二部曲：風和日麗、舒適的一天

鋒面由東方外海遠離，西半部天氣回穩，只剩東半部偶有短暫雨勢。溫度開始回暖，不過因為高壓東移帶來微弱東北風，北部地區溫度回升較慢，基宜北桃竹高溫約22、23度。

●周三、周四‧三部曲：南風起、回暖

高壓東移到日本南方海面後，台灣附近轉為偏南風，天氣穩定晴朗，溫度也明顯回升，中午甚至會有熱的感覺。

●周五之後‧四部曲：另一波鋒面及東北季風南下

周五將有一道鋒面通過台灣，伴隨水氣很多，各地降雨機率增高，中部以北及東北部地區雨勢較多；鋒面通過的同時東北季風也隨之增強，北部及東北部天氣轉涼。周六、周日鋒面遠離、東北季風持續影響，各地降雨趨緩，不過北東仍較有涼意。