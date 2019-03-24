親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

天氣變化大！ 忽冷忽熱四部曲 氣象局一張圖告訴你

2019-03-24 16:54聯合報 記者陳智華╱即時報導

周四全台像夏天，今天又濕又冷變秋天，明天又要上班上課了，未來一周天氣如何?氣象局今天說，天氣多變，真的是一下冷一下熱，冬衣還不要收，但也可能只穿短袖，民眾要注意衣物增減，避免感冒。

氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼出一張圖，快速讓民眾了解未來一周天氣如何變化，且分成四部曲。

●周一‧首部曲：鋒面影響，中北東部降雨機率高

今晚到周一清晨雨勢稍緩，不過周一白天鋒面通過，又將有一波雲系通過台灣上空，中部以北及東半部仍然可能有短暫陣雨，尤其越往北走降雨機率越高，南部地區則為多雲到晴的天氣。因為雲量多溫度偏涼。

●周二‧二部曲：風和日麗、舒適的一天

鋒面由東方外海遠離，西半部天氣回穩，只剩東半部偶有短暫雨勢。溫度開始回暖，不過因為高壓東移帶來微弱東北風，北部地區溫度回升較慢，基宜北桃竹高溫約22、23度。

●周三、周四‧三部曲：南風起、回暖

高壓東移到日本南方海面後，台灣附近轉為偏南風，天氣穩定晴朗，溫度也明顯回升，中午甚至會有熱的感覺。

●周五之後‧四部曲：另一波鋒面及東北季風南下

周五將有一道鋒面通過台灣，伴隨水氣很多，各地降雨機率增高，中部以北及東北部地區雨勢較多；鋒面通過的同時東北季風也隨之增強，北部及東北部天氣轉涼。周六、周日鋒面遠離、東北季風持續影響，各地降雨趨緩，不過北東仍較有涼意。

天氣變化大，忽冷忽熱四部曲氣象局一張圖告訴你。圖╱氣象局提供
天氣變化大，忽冷忽熱四部曲氣象局一張圖告訴你。圖╱氣象局提供
分享

氣象局高溫

相關新聞

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28

當乖學生都嗆她是爛老師 國文女王陳怡嘉心中最難一堂課

2019-03-24 15:19

愛肝達人站／想長壽 身體保健要做好

2019-03-24 14:00

眼睛需要洗嗎？醫：淚水是最好滋潤液

2019-03-24 13:59

日鋼琴家手指變鈍會痛 台灣醫生找到解方

2019-03-24 13:55

獸醫師憂寵物缺藥 防檢局：短期不會發生

2019-03-24 13:45

毛小孩用藥受限 藥師公會：採負面表列，用的藥就多了

2019-03-24 13:45

藥品流向新規定 獸醫憂毛小孩沒藥救

2019-03-24 13:45

驚！安全座椅加裝情況 政府無統計數據

2019-03-24 13:38

老是用國外尺寸設計 遊戲場真的安全嗎？

2019-03-24 13:38

後向式安全座椅風險低 靖娟推4歲以下兒童使用

2019-03-24 13:38

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

本周天氣 頭尾涼、中間暖

2019-03-24 13:34

機車加裝感測警示器 大學車禍減

2019-03-24 13:33

春遊補助4月起上路 飯店業者估業績成長7%

2019-03-24 13:29

赫佐「家」舞身體記憶 張大千120歲故宮展

2019-03-24 13:00

未治療致死率逾5成 清明掃墓小心恙蟲病上身

2019-03-24 12:47

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28

白沙屯、大甲媽遶境 台鐵加開疏運班次

2019-03-24 11:23

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

清明連假驗車廠休假 規定期限內驗車免受罰

2019-03-24 09:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29
看更多

熱門文章

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00

酷航飛台北班機艙壓異常氧氣罩全掉 旅客驚問：陸地呢

2019-03-24 14:38

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

每日星座運勢／雙子人逢喜事精神爽 有財運不貪多

2019-03-24 00:00

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

小資女保養不怕預算有限！這幾款超夯「日系平價面膜」值得入手

2019-03-23 17:03

長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top