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救日統！國道客運平面路段逾20公里 可整併路線改中小巴

2019-03-24 15:55聯合報 記者侯俐安╱即時報導

雲林老字號客運公司日統客運。 聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影
雲林老字號客運公司日統客運。 聯合報系資料照片／記者陳雅玲攝影
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去年雲林老字號客運公司日統客運不堪虧損、一度傳出求售，主因來自隨著人口老化，搭乘大眾運輸、使用法定優待票的旅客逐年增加，日統有35％是老人優惠，讓日統「開門營運就賠錢」。交通部公路總局近日發布「國道客運路線平面路段需求反應式運輸服務試辦申請處理原則」，國道客運在平面路段里程達20公里者，在平面路段可改用中型巴士、整合行車班次或採用預約接送服務，盼能提升營運效率，日統已提出申請。

日統客運目前有四班路線，從雲林地區下交流道後，平面道路長達13至46公里，例如「7002台北—西螺—四湖」路線，從西螺交流道下來後，到四湖還有46公里，「7001台北—斗南—北港」，斗南交流道下後到北港也34公里，「7005台北—斗南—民雄」下陡年交流道到民雄有24公里、「7000台北—西螺—斗六」，下西螺交流道後到斗南市有13公里。

公路總局表示，日統客運主要服務雲林、嘉義地區，由於老人家比較多，公路客運又是全票補貼老人，當老人搭乘比例多時，客運公司也容易虧損，加上國內少數偏鄉路段交通發展並未成熟，國道客運肩負地區運輸服務，導致平面路段里程動輒20、30公里，若每班都要按原本路線開，經營也會比較吃力。

根據「國道客運路線平面路段需求反應式運輸服務試辦申請處理原則」，國道客運行駛非直轄市平面路段，以里程達20公里以上者並具備合適轉運處的路線為主，可提出轉換接駁運具、整合行車班次、預約接送服務申請。

公路總局表示，符合資格的業者，下交流道後可在轉運站改用中巴、小巴等不同運具讓乘客轉乘；並視乘載人數，將乘客以分流方式彈性調整從轉運站到終點站的班次；也可機動派遣車輛，接送預約的民眾，從平面路段區域到轉成處所，但接送範圍仍須以原本核定路線的鄉鎮市區為原則。

比如日統可運可使用中巴，從北港、四湖、民雄、斗六等地，載客開到西螺、斗南交流道時，彈性整併轉乘為一台車開往台北。公路總局表示，目前僅日統客運提出申請，此案偏鄉路線都可適用，在公路總局及地方政府會勘後，會儘速實施。

日統表示，調整路線營運方式後，當然有幫助，公路總局輔助業者整合路線、縮減班次，大幅減少車輛行駛時數與人力成本，也避免駕駛超時工作。高鐵通車後平均每班次銳減三分之一載客數，整合後已有好轉、重回過去水準，尖峰時段則機動加開班車載客，不過，新措施才剛上路，實際助益多寡仍須長期觀察。

國道客運日統客運北港

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