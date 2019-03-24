這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

2019-03-24 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，預計今年暑假重新開放登島，每人收取100元，登基隆嶼絕不能這裡僅有的奇景海浪打架。基隆市民張東隆上周操作空拍，無意間拍到傳說中的基隆海檻，兩股浪對打奇景，他直呼，美呆了。

張東隆指出，他玩空拍有十年了，長期和市府合作拍一些海上活動，去年他去基隆嶼好多趟，對基隆嶼僅有的海浪打架深感興趣，他觀察，一定要退潮海浪打架才看得明顯，有兩個潮汐在這裡對打，撞擊的高度不會很高，左邊一波，右邊一波，底下有一道岩石，會有高低落差，海水形成湧浪。

上周他在潮境公園，想拍海漂海藻、垃圾，空拍機往基隆嶼方向飛，高度一拉高就看到傳說中的基隆海檻海浪打架，空拍機拍到剛好退潮，就一直飛往基隆嶼。基隆海檻綿延很長，很漂亮。

根據海科館記載，基隆嶼位於八斗子的西北方外海，是一座由火成岩所構成的島嶼，全島約960公尺，寬400公尺，最高點為182公尺。基隆嶼的西南方往和平島方向，海底有一約10公尺深的稜線(淺瀨)，學術上稱之為「基隆海檻」。