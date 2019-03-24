爭釣權引爆漁民、釣客爭論不休 網友一句話突破盲腸了

2019-03-24 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



全台漁港大禁釣，對於是否在漁港畫設垂釣區？引發釣權與漁會團體對立，互指對方是製造漁港垃圾髒亂的元凶，在網路社群爭辯不休。有網友留言，釣客垂釣時經常看到非法拖網捕魚，就會去檢舉，漁會「當然要除去眼中釘」，還開放給你釣魚咧！一句話直指核心。

全國222座漁港僅18座漁港有畫設垂釣區，但畫設的地點並不理想，近來岸巡全面勸離釣客禁釣，促使釣權團體向行政院爭取依照漁港法第18條在漁港畫設垂釣區。釣團的訴求，引起漁會反對理由之一，指出釣客缺乏公德心，亂丟垃圾並製作漁港髒亂，容易跟漁民起衝突，港區秩序整個會亂掉。

釣客Liu不滿批評漁會「睜眼說瞎話」，只不過找理由霸佔漁港罷了；謝姓網友說，規定三海浬禁止拖網捕魚，但漁民拖到海洋資源枯竭還在拖，有人破壞海洋資源，還這麼正義凜然。

台灣愛釣魚社團有釣友PO出，綿延漁港數公里的廢棄漁網，任其發臭污染環境，試問「漁港的污染是只有釣客跟遊客造成的嗎」？

爆料公社出現怵目驚心的照片，台中大肚溪火力出水口「海龜」被魚網纏繞而死的鏡頭；宜蘭烏石港衝浪的警戒繩，都被漁船絞斷了，距離海岸不到100米，而漁船作業就在衝浪者的身旁經過，到底誰製造亂象?

陳姓釣客說，釣客與遊客都不會用魚網啦，漁民一天的捕撈量，是我釣好幾年的釣魚量。林姓網友直指，「不能讓釣客靠近漁港，怕被發現非法拖網捕魚啦」，底下紛紛有人+1按讚並留言「講到重點了」、「當然要除去眼中釘」、「找個製造垃圾的理由給你扣帽子」。