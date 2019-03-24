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影／油價再漲！本周國內汽油漲5角 柴油漲1角

2019-03-24 15:02聯合報 記者陳筠青╱即時報導

受到產油國落實減產協議與美國商用原油庫存連續兩周驟降等因素影響，推升國際油價持續上揚。中油依浮動油價機制計算，且國內油價仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，中油宣布從3月25日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.5元，柴油每公升調漲0.1元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升26.0元。

受到產油國落實減產協議與美國商用原油庫存連續兩周驟降等因素影響，推升國際油價持續...
受到產油國落實減產協議與美國商用原油庫存連續兩周驟降等因素影響，推升國際油價持續上揚。中油宣布從3月25日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.5元，柴油每公升調漲0.1元。聯合新聞網
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