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長期經痛受不了 女就醫檢查發現左右卵巢黏成一塊！

2019-03-24 14:28聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

一名25歲女子長期嚴重經痛，就醫檢查確診為子宮內膜異位症，且因左右卵巢長出逾6公分大的巧克力囊腫，導致兩邊卵巢沾黏成一大塊，所以才使她疼痛難耐。女子接受手術及口服黃體素治療後，終於讓經痛明顯緩解，生活品質也大幅改善。

何謂子宮內膜異位症？台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞解釋，主要是「經血逆流」所致，經血應與內膜碎順著子宮頸向外排出，但當部分血液和內膜碎片逆流至輸卵管後再流進腹腔中，「積久變巧克力囊腫後就流不出去了。」

曾啟瑞指出，因巧克力囊腫會造成子宮局部發炎，加上子宮內膜含大量列腺素，會使子宮肌肉收縮痙攣、造成疼痛。所以子宮內膜異位症的症狀就是以疼痛最為主要表現，包括經痛或性交痛等，另也會腹瀉及不孕。

曾啟瑞說，子宮內膜異位症是育齡女性最常見的疾病之一，每10位女性中就有1人有子宮內膜異位症，平均年齡為25至45歲。我國每年即約有5萬多名新病例，且有2萬人因此住院開刀。

只是不少女性誤以為經痛是正常現象，長期飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知，導致患者從症狀出現到確診的時間平均長達 7 年。有研究顯示，不孕症女性同時罹患子宮內膜異位症比率占25%，顯見其對婦女健康的威脅性。

在治療上，台大醫院新竹分院婦產部主任童寶玲醫師說，目前以緩解疼痛與不孕治療為準，原則上先以藥物治療，達到不需手術或延後手術的目標，即便接受手術，術後也應搭配長期藥物治療避免復發。

曾啟瑞提醒，囊腫術後容易於二到三年後復發，建議女性如有懷孕計畫，應於半年內在醫師的治療下配合懷孕，以免囊腫復發後，想再懷孕又是一次治療大工程。而沒計畫懷孕的女性也應持續治療追蹤，以免疼痛影響生活品質。

每年三月的其中一個周六為世界子宮內膜異位日，今年定於3月30日。

台灣子宮內膜異位症學會於今年世界子宮內膜異位日前夕舉辦「COVER ENDO舞比賽」，由各界將疾病症狀編寫成舞曲，傳達疾病的疼痛、復發特性和長期治療的重要性，讓更多女性朋友認識子宮內膜異位症。

不少女性誤以為經痛是正常現象，長期飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知。 圖／報系資料...
不少女性誤以為經痛是正常現象，長期飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知。 圖／報系資料照
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子宮經痛手術

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