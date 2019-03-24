還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36 中央社 台北24日電



部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還有百萬人，補繳期限至3月31日，呼籲民眾盡快繳納，以免影響未來給付權益。

國民年金保險是柔性的強制社會保險，自民國97年10月1日開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國保設有保費10年補繳機制，原本今年1月底是首期欠費者繳款大限，但還有超過102萬人欠款。衛生福利部為了避免民眾欠費影響給付權利，將繳費大限往後延長2個月，至3月31日（遇假日順延一天）。

衛福部社會保險司長商東福受訪時表示，截至3月8日的統計，第一期97年10月欠費還有100.2萬人，但目前已繳款人數達324萬人，已超過76%。

除第一期外，後續期數的繳款大限也會逐漸到期；商東福說，當各期保費的10年大限一到，欠費超過10年的保險費不得請求補繳，也不得計入保險年資，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式（金額至少新台幣3628元），身心障礙年金則無法享有基本保障4872元，落差可能達數十萬元。

舉例來說，阿金從97年國保開辦時（當時55歲）是國保被保險人，若有按時繳納保費，可選擇較優的A式給付；但如果曾有保費超過10年無法補繳，終身只能領較差的B式，阿金每個月會少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，阿金總共會少領61萬餘元。