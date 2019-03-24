親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36中央社 台北24日電

部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還有百萬人，補繳期限至3月31日，呼籲民眾盡快繳納，以免影響未來給付權益。

國民年金保險是柔性的強制社會保險，自民國97年10月1日開辦，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國保設有保費10年補繳機制，原本今年1月底是首期欠費者繳款大限，但還有超過102萬人欠款。衛生福利部為了避免民眾欠費影響給付權利，將繳費大限往後延長2個月，至3月31日（遇假日順延一天）。

衛福部社會保險司長商東福受訪時表示，截至3月8日的統計，第一期97年10月欠費還有100.2萬人，但目前已繳款人數達324萬人，已超過76%。

除第一期外，後續期數的繳款大限也會逐漸到期；商東福說，當各期保費的10年大限一到，欠費超過10年的保險費不得請求補繳，也不得計入保險年資，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式（金額至少新台幣3628元），身心障礙年金則無法享有基本保障4872元，落差可能達數十萬元。

舉例來說，阿金從97年國保開辦時（當時55歲）是國保被保險人，若有按時繳納保費，可選擇較優的A式給付；但如果曾有保費超過10年無法補繳，終身只能領較差的B式，阿金每個月會少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，阿金總共會少領61萬餘元。

社保司提醒，民眾如有逾期未繳納的保費，請儘快洽詢勞保局申請補繳，若無力一次繳納逾期未繳的保費及利息，可向勞保局辦理分期（最多分40期）繳納保險費或向勞保局申請拆單補繳。

部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還...
部分民眾的國民年金保費10年補繳大限將屆，衛福部社保司統計，97年10月欠費者還有百萬人，補繳期限至3月31日，呼籲民眾盡快繳納，以免影響未來給付權益。 圖／聯合報系資料照片
分享

國民年金保險保費國保

相關新聞

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

獸醫師憂寵物缺藥 防檢局：短期不會發生

2019-03-24 13:45

毛小孩用藥受限 藥師公會：採負面表列，用的藥就多了

2019-03-24 13:45

藥品流向新規定 獸醫憂毛小孩沒藥救

2019-03-24 13:45

春遊補助4月起上路 飯店業者估業績成長7%

2019-03-24 13:29

赫佐「家」舞身體記憶 張大千120歲故宮展

2019-03-24 13:00

未治療致死率逾5成 清明掃墓小心恙蟲病上身

2019-03-24 12:47

毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28

白沙屯、大甲媽遶境 台鐵加開疏運班次

2019-03-24 11:23

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

清明連假驗車廠休假 規定期限內驗車免受罰

2019-03-24 09:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

小傷口勿疏忽 7旬嬤10次手術救腳掌

2019-03-24 00:11

新北免費保肝篩檢 湧逾2千人

2019-03-24 00:03

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

男大生器捐 6家庭重生

2019-03-23 23:36

防撞預警系統／保命符？視成效 雙北警：這錢不能省

2019-03-23 23:36

防警被追撞 基隆採購預警系統救命

2019-03-23 23:30

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

倡導閱讀風氣 教育部規畫推動720座以上的社區共讀站

2019-03-23 18:50

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37
看更多

熱門文章

男大生器捐救6個家庭 父想兒淚直流：我知道你在

2019-03-23 13:52

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

每日星座運勢／雙子人逢喜事精神爽 有財運不貪多

2019-03-24 00:00

擔憂蔬果農藥殘留 農委會教清洗撇步

2019-03-23 14:37

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 14:34

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

興大就博會53家企業大廠、釋出4000個工作機會

2019-03-23 14:11

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

影／向偉大的舞者致敬 宜蘭訂3月24日為羅曼菲日

2019-03-23 14:38

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39

新女性聯合會家防社工突遭解雇 北市勞動局：已違法

2019-03-23 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top