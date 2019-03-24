親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

赫佐「家」舞身體記憶 張大千120歲故宮展

2019-03-24 13:00聯合報 記者何定照╱即時報導

三月底藝文活動百花齊放，南管名家王心心舉行精彩音樂會。上半場《輕輕行》精選南管與花相關曲目如《幸逢是春》、《輕輕行》、《春光明媚》及名譜《百鳥歸巢》，其中《輕輕行》素有「曲王」之譽；下半場以宋詞最美的詞牌《蝶戀花》為主題，挑選蘇東坡、李清照等宋詞大家的文學入歌。3月29日台北國家音樂廳演奏廳演出。

戲劇類推薦國光劇團與新加坡湘靈音樂社合作的《費特兒Phaedra》。該劇將希臘神話與17世紀法國劇作家拉辛名作《Phaedra》時空背景改為東方上古時部族，描述女主角王后愛上國王庶出的異族王子，卻又得考量自己孩子與部族的生存處境，在理性與情慾間掙扎。形式交融國光劇團擅長的京劇、湘靈音樂社精研的南音藝術及編舞家張曉雄設計的現代舞蹈，由國光當家花旦朱勝麗主演。3月29日至31日在台灣戲曲中心小表演廳演出。

舞蹈類則有頗受台灣歡迎的法國編舞家克里斯汀．赫佐，在台北國家戲劇院帶來新作《家》。該舞試圖以舞蹈畫出家的輪廓，由14個舞者演繹14條家的軌跡，表現情感與身體記憶、時間與空間流動、親密關係與生活的折衝激盪，3月29日、30日演出。

視覺藝術別錯過國立歷史博物館與故宮博物院攜手合作的「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」。

今年是張大千先生120歲誕辰，史博館雖修館中，仍盡量與他館合作辦展，此次即展現史博館典藏張大千旅歐時的百餘書畫，呈現他由寫意風格演變至晚年潑墨潑彩的藝術發展歷程；故宮也展出他1940年代赴敦煌臨摹古代石窟壁畫數十件作品，及返台後最終創作，一起呈現張大千早、中、晚不同時期的風格發展。4月1日起在故宮北院展至6月25日。

張大千故宮法國

相關新聞

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

還有百萬人欠費 首期國保補繳3月底到期

2019-03-24 13:36

常用國外尺寸設計 遊戲場暗藏危機

2019-03-24 11:54

糾結6年未解 動物用人藥再掀波

2019-03-24 11:48

聽到多重疾病兒叫媽媽 她決定勇敢面對

2019-03-24 11:36

春遊補助4月起上路 飯店業者估業績成長7%

2019-03-24 13:29

未治療致死率逾5成 清明掃墓小心恙蟲病上身

2019-03-24 12:47

毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01

兒童安全座椅無統計數據 靖娟基金會：只罰不教效果差

2019-03-24 11:45

風險降75% 蔣萬安將修法2歲以下採後向式兒童安全座椅

2019-03-24 11:41

科博館赴澳參加世界科學節 澎湖藍洞驚豔外國人

2019-03-24 11:28

白沙屯、大甲媽遶境 台鐵加開疏運班次

2019-03-24 11:23

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

清明連假驗車廠休假 規定期限內驗車免受罰

2019-03-24 09:30

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

小傷口勿疏忽 7旬嬤10次手術救腳掌

2019-03-24 00:11

新北免費保肝篩檢 湧逾2千人

2019-03-24 00:03

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

男大生器捐 6家庭重生

2019-03-23 23:36

防撞預警系統／保命符？視成效 雙北警：這錢不能省

2019-03-23 23:36

防警被追撞 基隆採購預警系統救命

2019-03-23 23:30

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

倡導閱讀風氣 教育部規畫推動720座以上的社區共讀站

2019-03-23 18:50

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

長庚器捐追思會 千名家屬與受贈者與會

2019-03-23 15:10

原廠藥退場兒童醫武器變少 盼設藥價保護機制

2019-03-23 14:46
看更多

熱門文章

男大生器捐救6個家庭 父想兒淚直流：我知道你在

2019-03-23 13:52

北部明天下探14度 全台濕冷到下周二才放晴

2019-03-23 17:37

殺破狼周運勢／水瓶小人遠離 雙魚桃花盛開

2019-03-24 00:00

日鋼琴家手指不適影響彈奏 台灣醫師找到病因

2019-03-23 19:43

眼睛到底該不該洗？ 醫師說這液體才是最好的

2019-03-23 19:40

與AI對話擂台賽 台大電資學院師生打敗業界奪冠

2019-03-23 17:57

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯 4月17日首登台

2019-03-23 15:22

中部以北濕涼到明天 周二起迎接好天氣

2019-03-24 09:36

2次獲肺捐贈重生 幸運男承諾要好好活著

2019-03-24 08:55

每日星座運勢／雙子人逢喜事精神爽 有財運不貪多

2019-03-24 00:00

擔憂蔬果農藥殘留 農委會教清洗撇步

2019-03-23 14:37

遊艇「貴森森」？ 台灣現在可合購

2019-03-23 08:51

公路客運票價蘊釀漲價 初審建議漲幅15~20%

2019-03-23 14:34

結合平地醫療…原鄉媽媽看婦產科 揪出全家染結核病

2019-03-24 01:38

妥善保養長輩雙腳 專家建議這兩招

2019-03-23 20:01

影／國旅「春遊補助」 業者：申請複雜消費者熱情減

2019-03-23 17:36

老婦腳背綠豆大傷口 未及早就醫竟險截肢

2019-03-23 13:36

影／敦睦艦隊到基隆港 小小禮兵操槍萌翻了

2019-03-24 11:16

清明連假去哪玩？劍湖山對中3碼身分證只要99元

2019-03-24 09:30

省錢倒數！汽油24日起漲0.5元 95無鉛每公升28.8元

2019-03-24 12:08

化療後噁心想吐 營養師建議吃較酸、鹹的冷食

2019-03-23 14:12

「懷石料理」配無敵海景！美食觀光列車「一萬三千尺物語」4月6日上路

2019-03-23 16:27

蒙娜麗莎也被KUSO！5幅「搞笑世界名畫」 河堤變有趣更好拍

2019-03-23 18:29

興大就博會53家企業大廠、釋出4000個工作機會

2019-03-23 14:11

「肝」嘸聽到？定期檢驗很重要 保肝保命要趁早

2019-03-23 17:53

公部門短期職缺 身障者搶登記

2019-03-23 23:28

37米、史上最大KAWS 趴著游進香港維多利亞港，網友大讚「好療癒」

2019-03-23 11:35

原廠藥撤台…醫師：設保護機制 防兒童救命藥退出

2019-03-24 01:33

在籍不在戶 山地原鄉結核病難減少

2019-03-24 01:10

今天清晨低溫下探14度 周二才放晴

2019-03-24 00:29

65年不換的味噌老醬汁！3間「味噌控」必吃的名古屋B級美食

2019-03-23 21:37

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

影／向偉大的舞者致敬 宜蘭訂3月24日為羅曼菲日

2019-03-23 14:38

「與AI對話」決賽結果揭曉 兩千萬獎金留給下個高手

2019-03-23 20:23

疼痛遲遲不好？ 可能缺乏維他命

2019-03-23 23:46

全民練「5功」 降低罹癌風險

2019-03-23 23:08

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:29

玫瑰控快掃貨！「歐舒丹玫瑰花園香氛系列」3款香氛霧可玩混搭

2019-03-23 13:49

時尚品牌「相機包」 躍升銷售人氣王

2019-03-24 02:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top