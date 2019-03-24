赫佐「家」舞身體記憶 張大千120歲故宮展

2019-03-24 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



三月底藝文活動百花齊放，南管名家王心心舉行精彩音樂會。上半場《輕輕行》精選南管與花相關曲目如《幸逢是春》、《輕輕行》、《春光明媚》及名譜《百鳥歸巢》，其中《輕輕行》素有「曲王」之譽；下半場以宋詞最美的詞牌《蝶戀花》為主題，挑選蘇東坡、李清照等宋詞大家的文學入歌。3月29日台北國家音樂廳演奏廳演出。

戲劇類推薦國光劇團與新加坡湘靈音樂社合作的《費特兒Phaedra》。該劇將希臘神話與17世紀法國劇作家拉辛名作《Phaedra》時空背景改為東方上古時部族，描述女主角王后愛上國王庶出的異族王子，卻又得考量自己孩子與部族的生存處境，在理性與情慾間掙扎。形式交融國光劇團擅長的京劇、湘靈音樂社精研的南音藝術及編舞家張曉雄設計的現代舞蹈，由國光當家花旦朱勝麗主演。3月29日至31日在台灣戲曲中心小表演廳演出。

舞蹈類則有頗受台灣歡迎的法國編舞家克里斯汀．赫佐，在台北國家戲劇院帶來新作《家》。該舞試圖以舞蹈畫出家的輪廓，由14個舞者演繹14條家的軌跡，表現情感與身體記憶、時間與空間流動、親密關係與生活的折衝激盪，3月29日、30日演出。

視覺藝術別錯過國立歷史博物館與故宮博物院攜手合作的「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」。

今年是張大千先生120歲誕辰，史博館雖修館中，仍盡量與他館合作辦展，此次即展現史博館典藏張大千旅歐時的百餘書畫，呈現他由寫意風格演變至晚年潑墨潑彩的藝術發展歷程；故宮也展出他1940年代赴敦煌臨摹古代石窟壁畫數十件作品，及返台後最終創作，一起呈現張大千早、中、晚不同時期的風格發展。4月1日起在故宮北院展至6月25日。