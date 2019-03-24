清明節掃墓期間 北市公墓區交通管制

2019-03-24 15:55 中央社 台北24日電



清明節即將到來，台北市警察局交通警察大隊表示，於3月23、24、30、31日，以及4月4至7日等8天，在「富德公墓」「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區實施交通管制。

交通警察大隊同時指出，台北市殯葬管理處及公共運輸處規劃在上述日期和地點，提供5線免費掃墓公車供民眾搭乘。

為確保掃墓公車運行順暢及維護墓區周邊道路交通秩序安全，交通警察大隊說，上述8天的每天上午5時30分至下午5時將實施交管，相關管制點將管制各種車輛進入。

「富德公墓」管制點包括，北市文山區木柵路5段43巷前與木柵路5段巷口；文山區木柵路5段18號前；文山區木柵路5段西側（富德里公車站）巷口；文山區西寒寺前三岔路口；研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口。

以及南港區研究院路3段175巷口；南港區研究院路3段226號前（中華科技大學往富德墓區入口）；信義區崇德街、富陽街口。

「陽明山第一公墓」管制點部分，北投區行義路、泉源路口（惇敘高級工商職業學校前往公墓入口道路）。

交通警察大隊提醒，木柵路5段18號前、西寒寺前三岔路口、研究院路4段與木柵路4段159巷口、研究院路3段175巷口及崇德街與富陽街口，是管制機車及各種車輛進入，僅准許掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行；除上述以外的管制點，管制各種車輛進入，僅准許機車、掃墓公車、復康巴士及持通行證車輛通行。

此外，針對掃墓公車運行沿線及管制點周邊禁止停車路段，將加強違規停車勸導、取締與拖吊，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。