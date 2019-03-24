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毛小孩沒藥用？ 藥師公會建議改採負面表列

2019-03-24 12:01聯合報 記者簡浩正╱即時報導

獸醫師憂心，由於衛福部管理藥物新做法，現行正面表列動物可使用的六百多項人用藥品，明年恐不能再用。中華民國藥師公會全國聯合會說，未來動物用藥可改採負面表列，能用的藥就更多。

衛福部食藥署表示，為因應獸醫等特殊藥品需求，自去年7月起，已在藥品資訊系統上新增其他項目欄位，讓藥廠在寵物用藥申報上解套。

藥師公會執行長沈采穎表示，台灣目前審議通過六百多項可用於寵物的人用藥，是依動保法下的管理辦法草案進行，採正面表列，獸醫師只能使用這些藥，以藥瓶貼上限動物用的標籤，分辨是寵物用藥。但貼標籤的方式，不夠嚴格，也有被撕下濫用疑慮，形同人與寵物用藥不分。

沈采穎說，美國等國家採負面表列，除了列出來的藥不能用，其他都能用，才對動物和飼主比較有利。藥品若採負面表列，能用的藥就更多了，也不另標籤註記。對飼主來說，不會受限只能在獸醫院領藥，還可去藥局，藥局進的藥，普遍來說比獸醫院多。飼主憑獸醫所開藥單去藥局領藥，也無檢驗真偽疑慮。

不過沈采穎也說，這有賴農委會等主管機關先修改辦法。她也建議，農委會可效法食藥署定期對藥物做管控。

食藥署藥品組藥服及流管科長楊博文表示，管理動物用藥的主管機關為農委會，食藥署為因應獸醫特殊藥品需求及血液製劑、疫苗與高關注類別等50個品項，自去年7月起，已在藥品資訊系統上新增其他欄位，讓藥廠在寵物用藥申報上得以解套，至今未接獲有藥廠反映問題。

獸醫師憂心，現行正面表列動物可使用的600多項人用藥品，明年恐不能再用。中華民國...
獸醫師憂心，現行正面表列動物可使用的600多項人用藥品，明年恐不能再用。中華民國藥師公會全國聯合會說，未來動物用藥可改採負面表列，能用的藥就更多。本報資料照片
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獸醫師寵物食藥署

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